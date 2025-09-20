V severozahodni Španiji divjata dva požara, ki sta izbruhnila zaradi visokih temperatur in sušnega vremena, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilcem pri gašenju pomaga tudi vojska.

S požarom v provinci Lugo v Galiciji, ki je izbruhnil v četrtek in doslej uničil okoli 1400 hektarjev, se je borilo 82 gasilskih brigad in 25 letal za gašenje požarov.

Medtem se je 34 brigad in 17 letal borilo s požarom v sosednji provinci Ourense, ki je prav tako izbruhnil v četrtek in uničil okoli 240 hektarjev.

Oba požara predstavljata nevarnost za naseljena območja. V petek so evakuirali več deset ljudi, a se je večina njih že vrnila domov.