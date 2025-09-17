Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 9. 2025,
14.52

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pribežniki Sudan ladja požar

Sreda, 17. 9. 2025, 14.52

5 minut

V požaru na ladji umrlo najmanj 50 ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
avto ogenj | Po podatkih IOM je letos med poskusi prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 1.225 migrantov in beguncev, od tega 876 na poti iz severne Afrike v Italijo. | Foto Reuters

Po podatkih IOM je letos med poskusi prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 1.225 migrantov in beguncev, od tega 876 na poti iz severne Afrike v Italijo.

Foto: Reuters

V požaru na ladji z okoli 75 prebežniki iz Sudana je v nedeljo blizu libijske obale umrlo najmanj 50 ljudi, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Z ladje so rešili 24 ljudi, ki so povedali, da jih je bilo na njej 75 in da so bili vsi iz Sudana, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz organizacije.

Vzrok požara kot tudi to, kje je ladja izplula in kam je bila namenjena, ni znano, so sporočili iz IOM, potem ko so se posvetovali z libijskimi oblastmi.

Pozvali so k nujnim ukrepom, da se tovrstne tragedije na morju ne bi več dogajale.

Po podatkih IOM je letos med poskusi prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 1.225 migrantov in beguncev, od tega 876 na poti iz severne Afrike v Italijo. Ocenjujejo sicer, da je bilo žrtev še več, saj mnoge neregistrirane ladje odrinejo na pot ponoči in jih ne opazijo, če potonejo.

Gasilci
Novice Sto tisoč evrov škode po obsežnem požaru v Mariboru
Požar Ribnica
Novice Maribor: Požar uničil ostrešje
Gasilci
Novice V Središču ob Dravi zagorela bioplinarna, na delu gasilci iz več društev
helikopter
Novice Helikopter v Franciji med zajemanjem vode strmoglavil v jezero #video
pribežniki Sudan ladja požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.