V požaru na ladji umrlo najmanj 50 ljudi

V požaru na ladji z okoli 75 prebežniki iz Sudana je v nedeljo blizu libijske obale umrlo najmanj 50 ljudi, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Z ladje so rešili 24 ljudi, ki so povedali, da jih je bilo na njej 75 in da so bili vsi iz Sudana, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz organizacije.

Vzrok požara kot tudi to, kje je ladja izplula in kam je bila namenjena, ni znano, so sporočili iz IOM, potem ko so se posvetovali z libijskimi oblastmi.

Pozvali so k nujnim ukrepom, da se tovrstne tragedije na morju ne bi več dogajale.

Po podatkih IOM je letos med poskusi prečkanja Sredozemskega morja umrlo najmanj 1.225 migrantov in beguncev, od tega 876 na poti iz severne Afrike v Italijo. Ocenjujejo sicer, da je bilo žrtev še več, saj mnoge neregistrirane ladje odrinejo na pot ponoči in jih ne opazijo, če potonejo.