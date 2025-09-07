Maribor: Požar uničil ostrešje

Danes okoli 8. ure je v enem od stanovanj v večstanovanjski hiši v Melju v Mariboru prišlo do požara, ki se je nato razširil na ostrešje stavbe.

(FOTO) Zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Trdinovi ulici v Meljuhttps://t.co/tueLchZhNI — Večer (@vecer) September 7, 2025

Po do zdaj zbranih obvestilih nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara in preostale okoliščine, so še sporočili.