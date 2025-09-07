Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Nedelja,
7. 9. 2025,
10.51

1 ura, 8 minut

Nedelja, 7. 9. 2025, 10.51

1 ura, 8 minut

Maribor: Požar uničil ostrešje

St. M.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Gasilska enota Ribnica/FB/ Jernej Oblak

Danes okoli 8. ure je v enem od stanovanj v večstanovanjski hiši v Melju v Mariboru prišlo do požara, ki se je nato razširil na ostrešje stavbe.

Po do zdaj zbranih obvestilih nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara in preostale okoliščine, so še sporočili.

