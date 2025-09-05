Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
5. 9. 2025,
16.27

V Središču ob Dravi zagorela bioplinarna, na delu gasilci iz več društev

Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev.

Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev.

Foto: STA

V Središču ob Dravi je zagorela bioplinarna. Na kraju požara posredujejo gasilci več prostovoljnih gasilskih društev iz občine ter tudi iz Ormoža, je za STA povedal župan Središča ob Dravi Toni Jelovica.

Jelovica je pojasnil še, da sam še nima uradnih podatkov o obsegu intervencije: "Gasilci so na terenu, dokler akcija ni zaključena in dokler ne prejmemo uradnega poročila, težko rečem več." Dodal je, da je o dogajanju obveščen predsednik gasilske zveze, ki bo občini posredoval podrobnejše poročilo.

Vzrok požara še ni znan, prav tako še ni podatkov o morebitni škodi ali ogroženosti prebivalcev.

Več informacij sledi v nadaljevanju. 

