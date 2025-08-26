Požar na otoku Šolta pod nadzorom

Gozdni požar, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil na dalmatinskem otoku Šolta, je pod nadzorom. Ogenj je gasilo več deset gasilcev in štiri protipožarna letala. V požaru je zgorelo okoli šest hektarjev borovega gozda, so danes sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

Ogenj je v ponedeljek izbruhnil na območju naselja Gornja Krušica na severnem delu otoka.

Požar je po navedbah gasilcev zajel travo, nizko rastje in borov gozd na približno šestih hektarih površine. V nekem trenutku je ogrozil tudi hišo, a so jo ubranili.

Ogenj je gasilo 53 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Pri gašenju so sodelovali tudi trije kanaderji in air tractor. Danes je na požarišču še deset gasilcev, ki sanirajo škodo.