Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
10.25

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Šolta požar Hrvaška

Torek, 26. 8. 2025, 10.25

1 ura, 24 minut

Požar na otoku Šolta pod nadzorom

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Šolta, požar | Pri gašenju so sodelovali tudi trije kanaderji in air tractor. | Foto Vatrogasci 193

Pri gašenju so sodelovali tudi trije kanaderji in air tractor.

Foto: Vatrogasci 193

Gozdni požar, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil na dalmatinskem otoku Šolta, je pod nadzorom. Ogenj je gasilo več deset gasilcev in štiri protipožarna letala. V požaru je zgorelo okoli šest hektarjev borovega gozda, so danes sporočili iz hrvaške gasilske zveze.

Ogenj je v ponedeljek izbruhnil na območju naselja Gornja Krušica na severnem delu otoka.

Požar je po navedbah gasilcev zajel travo, nizko rastje in borov gozd na približno šestih hektarih površine. V nekem trenutku je ogrozil tudi hišo, a so jo ubranili.

Ogenj je gasilo 53 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Pri gašenju so sodelovali tudi trije kanaderji in air tractor. Danes je na požarišču še deset gasilcev, ki sanirajo škodo.

Požar, Hamburg
Novice V pristanišču izbruhnil požar: odjeknilo več eksplozij, najmanj pet je ranjenih #video
šolta, požar
Novice Na Šolti obsežen požar, v nevarnosti tudi hiše #video
požar, Portugalska
Novice Na Portugalskem se še naprej borijo z velikimi požari
Šolta požar Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.