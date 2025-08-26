Torek, 26. 8. 2025, 10.25
Požar na otoku Šolta pod nadzorom
Gozdni požar, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil na dalmatinskem otoku Šolta, je pod nadzorom. Ogenj je gasilo več deset gasilcev in štiri protipožarna letala. V požaru je zgorelo okoli šest hektarjev borovega gozda, so danes sporočili iz hrvaške gasilske zveze.
Ogenj je v ponedeljek izbruhnil na območju naselja Gornja Krušica na severnem delu otoka.
Požar je po navedbah gasilcev zajel travo, nizko rastje in borov gozd na približno šestih hektarih površine. V nekem trenutku je ogrozil tudi hišo, a so jo ubranili.
Ogenj je gasilo 53 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Pri gašenju so sodelovali tudi trije kanaderji in air tractor. Danes je na požarišču še deset gasilcev, ki sanirajo škodo.