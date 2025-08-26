V skladišču v pristanišču Hamburg je v ponedeljek popoldne izbruhnil obsežen požar, slišati je bilo tudi več eksplozij. Z ognjem se je vso noč borilo več sto gasilcev, reševalne ekipe so z območja evakuirale 25 ljudi, tudi s čolni, ranjenih je najmanj pet ljudi. Po podatkih policije so posamezni kosi gorečih ostankov padli tudi na odsek bližnje avtoceste, ki so ga zato zaprli.

Požar v hamburški četrti Vettel naj bi izbruhnil v vozilu, ki je bilo parkirano v skladišču, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal predstavnik gasilske brigade. Poročali so o črnem oblaku, ki se je vil nad pristaniščem, razlegali pa so se tudi zvoki manjših eksplozij, ko so požar gasili z vodnimi topovi.

Eksplodiralo več plinskih jeklenk

Kot domnevajo, se je požar kasneje razširil, pri tem naj bi eksplodiralo tudi več plinskih jeklenk. Zaradi eksplozij je goreče ostanke odneslo na širše območje, tudi na avtocesto, zato je bil v obe smeri zaprt avtocestni odsek med Norderelbe in Moorfleetom.

Policija je zaprla pristanišče, dostop gasilcev do območja požara pa je bil zaradi eksplozij otežen. Gasilci so se z ognjem borili vso noč.

Najmanj pet ranjenih

"Uspelo nam je odpeljati in rešiti več deset ljudi, med njimi so trije poškodovani," je včeraj dejal predstavnik reševalne službe Lorenz Hartmann. Kasneje je število ranjenih naraslo. Po zadnjih informacijah je poškodovanih najmanj pet ljudi, med njimi tudi dva gasilca. 25 ljudi so z območja evakuirali.

Reševalne službe so izdale tudi opozorilo zaradi širjenja dima in plinov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za zdravje.