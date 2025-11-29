Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sobota,
29. 11. 2025,
19.37

Sobota, 29. 11. 2025, 19.37

3 minute

Se Puma seli iz Evrope?

A. Ž.

Za Pumo se zanimajo kitajska in japonska podjetja. | Foto Guliverimage

Za Pumo se zanimajo kitajska in japonska podjetja.

Foto: Guliverimage

Proizvajalec športne opreme Puma je že leta v krizi. Podjetje je zdaj tako nizko ocenjeno, da je prevzem verjeten – zlasti s strani azijskih konkurentov.

Za prevzem nemškega podjetja za športno opremo Puma se zanima več azijskih konkurentov. Med tistimi, ki razmišljajo o prevzemu podjetja iz Herzogenauracha, ki se sooča s težavami, je kitajsko podjetje Anta Sports, je poročal Bloomberg, ki se sklicuje na vire, seznanjene z zadevo.

Anta, lastnik podjetja Jack Wolfskin, bi lahko sodelovala s finančnim vlagateljem in je že najela svetovalce. Kitajski proizvajalec športne opreme Li Ning trenutno z bankami razpravlja o možnostih financiranja. Za Pumo bi lahko zanimanje pokazalo tudi japonsko podjetje Asics.

Podjetje z istim imenom, ki ga je ustanovil nekdanji telovadec svetovnega formata Li Ning, je izjavilo, da se drži strategije ene same blagovne znamke in da glede Pume ni nobenih vsebinskih pogajanj ali ocen. Puma poročila ni želela komentirati.

Delnice Pume so poskočile

Anta in Asics nista bila takoj dosegljiva za komentar. Delnice Pume so se po objavi poročila v predborznem trgovanju zvišale za 11,5 odstotka. V sredo so se zaključile pri 17 evrih, kar je blizu desetletnega minimuma, kar ustreza tržni kapitalizaciji nekaj več kot 2,5 milijarde evrov. Samo letos so izgubile skoraj dve tretjini svoje vrednosti.

Puma ima sedež v Herzogenaurachu v Nemčiji. | Foto: Guliverimage

Ključ do prevzema Pume je v Artemisu, družinskem holdingu francoskega milijarderja in večjega delničarja Keringa Françoisa Pinaulta, ki ima v lasti 29-odstotni delež v Pumi. Artemis je močno zadolžen in je svoj delež v Pumi nedavno opisal kot nestrateškega.

Bo Artemis prodal Pumo?

Tiskovni predstavnik Artemisa je dejal, da obstaja zanimanje za Pumo, vendar delnic ne želijo prodati po trenutni ceni. Trenutno se Artemis ukvarja s prestrukturiranjem nekdanjega večjega delničarja Pume, francoske skupine luksuznih izdelkov Kering, piše nemški medij Capital.

