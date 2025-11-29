Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Država je v velikih težavah, trdi ta ženska

Znana nemška podjetnica Nicola Leibinger-Kammüller je prepričana, da Nemčija gospodarsko nazaduje, danski ekonomist Erik F. Nielsen pa je prepričan, da Nemčiji gospodarsko sploh ne gre tako slabo, kot mislijo številni.

Znana nemška podjetnica Nicola Leibinger-Kammüller je prepričana, da Nemčija gospodarsko nazaduje, danski ekonomist Erik F. Nielsen pa je prepričan, da Nemčiji gospodarsko sploh ne gre tako slabo, kot mislijo številni.

Nemški Zvezni statistični urad je v tretjem četrtletju 2025 poročal o ničelni rasti. Z drugimi besedami, nemški bruto domači proizvod (BDP) je ostal nespremenjen. Številni nemški podjetniki so zelo kritični do stanja v Nemčiji, npr. Nicola Leibinger-Kammüller, ki vodi strojniško podjetje Trumpf. Po drugi strani pa danski ekonomist Erik F. Nielsen meni, da je gospodarsko stanje v Nemčiji boljše, kot so prepričani sami Nemci.

Nicola Leibinger-Kammüller vodi strojniško podjetje Trumpf s sedežem v Ditzingenu, ki med drugim proizvaja obdelovalne stroje, lasersko tehnologijo in elektroniko za industrijo. Poslovanje njenega podjetja je trenutno precej upočasnjeno.

"V Nemčiji doživljamo stagnacijo"

 "V tej državi imamo toliko težav, ki jih je treba nujno rešiti," je dejala v nedavnem intervjuju za nemški Süddeutsche Zeitung in dodala: "Kar trenutno doživljamo, je stagnacija. Naša industrija se že tri leta bori s težavami. Ta stagnacija je paralizirajoča."

Novice Preplah v Nemčiji: nevarnost je velika, razmere so dramatične

Šefica Trumpfa navaja več razlogov za težaven položaj, vključno z lokalnimi dejavniki, kot so davki, birokracija in stroški energije, ter tudi delovnim časom Nemcev.

Ali Nemci premalo delajo?

"Švicarji delajo 200 ur več na leto, Američani 400, Poljaki 600 in Kitajci 800. Imamo daleč največ dni dopusta in praznikov, a še vedno imamo največ bolniških dni. Preprosto moramo delati več," trdi.

Nicola Leibinger-Kammüller vodi strojniško podjetje Trumpf s sedežem v Ditzingenu, ki med drugim proizvaja obdelovalne stroje, lasersko tehnologijo in elektroniko za industrijo.

Podobno črnogleda je Galina Kolev-Schaefer, profesorica na Univerzi uporabnih znanosti v Kölnu in ekonomistka na Nemškem ekonomskem inštitutu. Ta je v intervjuju za nemško javno radiotelevizijo ZDF dejala: "Stalna strukturna šibkost nemškega gospodarstva je posledica strupenega koktajla notranjih izzivov in zunanjih dejavnikov, ki še naprej zmanjšujejo konkurenčnost mnogih nemških podjetij in s tem ovirajo gospodarski razvoj v tej državi."

Smo preveč črnogledi o Nemčiji?

A kot piše nemški medij Focus, obstajajo tudi tisti, ki menijo, da je nemški pesimizem pretiran. Med njimi je danski ekonomist Erik Fossing Nielsen. V nedavnem intervjuju za nemško revijo Spiegel je dejal: "Vem, da je optimizem nekoliko iz mode. Ampak Nemčija je veliko boljša, kot si vsi mislijo."

Karin Keller-Sutter
Novice Usodni telefonski klic: je to konec izjemno uspešne države?

Po njegovem mnenju ima Nemčija osupljivo stopnjo stabilnosti. "Seveda obstajajo tveganja in pretresi, vendar niso niti približno tako hudi kot v drugih delih sveta." Nielsen meni, da so primerjave, npr. z ZDA, težke.

"Raje bi živel v Nemčiji kot ZDA"

"Seveda, gospodarska proizvodnja v ZDA znaša 90 tisoč dolarjev na prebivalca (okoli 77.680 evrov), medtem ko je v Nemčiji enaka 60 tisoč dolarjem (nekaj več kot 51.780 evrov). Toda če upoštevamo razliko v kupni moči med obema država, še vedno pridemo do 75 tisoč dolarjev na prebivalca v Nemčiji (približno 64.730 evrov)," je povedal za Spiegel.

Erik Fossing Nielsen je optimističen glede Nemčije, ki je tudi pomembna slovenska gospodarska partnerica:

Nielsen pravi, da bi raje živel v Nemčiji kot ZDA. To pa zato, ker ameriška gospodarska proizvodnja vključuje ogromne količine denarja, ki se zapravlja. Kot primer navaja izdatke za zdravstvo. "ZDA za to porabijo veliko večji delež kot Nemčija, pa vendar dosegajo veliko slabše rezultate," trdi ekonomist.

