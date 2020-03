Turisti odšli iz Ljubljane, na trgu se je pojavilo več stanovanj #video

"Novih rezervacij ni, pričakujem, da se bo v prihodnje več stanovanj, ki so zdaj namenjena oddajanju prek portalov Airbnb ali Booking.com, pojavilo na najemniškem trgu oziroma da bodo na prodaj," meni nepremičninarka Zarja B. Mavec. V civilni iniciativi Kje bomo pa jutri spali opozarjajo na več oglasov za najem stanovanj, ki so se pojavili v zadnjih dneh. Kot pravijo, morda v prestolnici sploh ne primanjkuje toliko stanovanj, kot je videti na prvi pogled.

Zaradi novega koronavirusa se je javno življenje v Sloveniji ustavilo. Da bi zajezili hitro širjenje, je država pred dnevi na meji z Italijo uvedla kontrole, danes se je ustavil javni promet po državi, zaprti so bari, gostilne, kulturne ustanove, jutri bomo ustavili tudi letalski promet.

Hoteli zapirajo vrata, gostje odpovedujejo

Zaradi strogih ukrepov pri nas in v tujini je močno upadlo tudi število turistov. Ljubljanska hotela Lev in Union sta svoja vrata zaradi zmanjšanega povpraševanja začasno zaprla že pretekli teden.

Veliko odpoved imajo te dni tudi tisti, ki svoja stanovanja turistom oddajajo na platformah, kot sta Airbnb in Booking. Na Facebooku in straneh z nepremičninskimi oglasi se je tako v zadnjih dneh pojavilo večje število oglasov za kratkoročni najem.

Nepremičninarka: Vse rezervacije so odpovedane

Zarja B. Mavec iz nepremičninske agencije Inalbea, ki v imenu lastnikov oddaja stanovanja na platformah Airbnb in Booking.com, pravi, da so vse rezervacije odpovedane. Vsi tovrstni portali so zaradi širjenja koronavirusa tudi omogočili brezplačno odpoved rezervacij.

V stanovanjih ostajajo le še nekateri, ki podaljšujejo bivanje, saj nočejo domov, nam je povedala in dodala, da so bili v zadnjem tednu to predvsem Italijani.

Kot nam je dejala, je tudi veliko študentov na izmenjavi, ki so stanovanja najemali med nižjo sezono, zapustilo Slovenijo.

Stanovanja se bodo sprostila, več jih bo na trgu

Nepremičninarka pričakuje, da bo zato na dolgi rok na voljo več stanovanj za najem, morda bodo tudi na prodaj. Kot pravi, bodo imeli velike težave tisti, ki so kljub opozorilom kupovali stanovanja z visokim posojilom in pričakovali, da bodo z oddajanjem na teh platformah krili mesečne obroke posojil.

"Ti lastniki bodo tisti, ki bodo začeli nižati cene najema, samo da bi oddali, in ti bodo tudi tisti, ki bodo začeli prodajati," pravi Mavčeva, ki pričakuje, da bi se to lahko zgodilo v nekaj mesecih, če se zadeve ne bodo umirile.

Iniciativa: Ne primanjkuje toliko stanovanj, kot je videti na prvi pogled

V civilni iniciativi Kje bomo pa jutri spali, ki združuje ljudi v boju za primerna in dostopna stanovanja, pravijo, da odsotnost turističnega navala v Ljubljani kaže, da morebiti v prestolnici sploh ne primanjkuje toliko stanovanj, kot je videti na prvi pogled.

Nenaden pojav stanovanj v središču Ljubljane

Kot so zapisali, se vse bolj kaže, da je stanovanj precej, le da so ta neprimerno razporejena in se uporabljajo na neprimeren način. "Kronski dokaz tega so vsa lepa stanovanja v središču mesta, ki so se v zadnjih dneh čudežno pojavila na različnih stanovanjskih portalih. Stanovanja, ki jih prej ni bilo na spregled, se zdaj oddajajo prebivalcem Ljubljane. Izpad turizma je posestnike prisilil, da poiščejo druge, v njihovih očeh slabše priložnosti za služenje denarja. Stanovanja zato oddajajo večinoma le do konca aprila, ko že pričakujejo umiritev stanja in ponoven prihod turistov," so zapisali v skupini.

"Z Airbnbjem zaslužijo veliko več kot z običajnim oddajanjem v najem"

Iz trenutnih cen najema stanovanj v civilni iniciativi tudi sklepajo, da lastniki z oddajanjem stanovanj turistom prek Airbnbja zaslužijo precej več, kot bi z oddajanjem domačinom. "Posestniki, kot kaže, ocenjujejo vrednost samoizolacije in 'odgovornega' ravnanja na od 15 do 20 evrov na kvadratni meter. To pa pomeni, da ti posestniki v 'normalnih' razmerah s stanovanji služijo veliko več. 690 evrov za 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje jim, kot kaže, ne zadošča," še pravijo.

