Z današnjim dnem se je v Sloveniji ustavilo javno življenje. Z namenom omejitve širjenja koronavirusa so zaprti vzgojno-izobraževalni centri, nenujne trgovine, od polnoči pa velja tudi vladna prepoved javnega prevoza v Sloveniji. Vse z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa.

Tako danes po slovenskih mestih ne vozijo mestni avtobusi. Tisti, ki svojega dela ne morejo opravljati od doma in morajo še vedno v službo, so morali za to poskrbeti sami.

So pa župani sledili pozivu ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da omogočijo brezplačno parkiranje na parkiriščih.

Mesečna vozovnica za avtobus bo veljala dva meseca

Marčevska mesečna vozovnica za LPP bo veljala dva meseca, torej tudi aprila. Foto: Bojan Puhek V Ljubljani bo tako do konca meseca mogoče brezplačno parkirati na skoraj deset tisoč parkirnih mestih po prestolnici, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol). Kot so sporočili z Mola, brezplačno parkiranje velja povsod, kjer je sicer treba za plačevanje uporabljati parkomat oziroma je parkirišče za zapornico. Izjema so garažne hiše, kot je tista pod Kongresnim trgom.

Ob tem so z Mola še sporočili, da bo mesečna marčevska vozovnica za mestni avtobusni promet veljala tudi aprila, tako da ne bo treba kupovati nove.

V Mariboru v bližini zdravstvenih ustanov prostor le za zdravstvene delavce

Vsaj 14 dni bo brezplačno parkiranje tudi v Mariboru. Odločitev velja za vsa parkirna mesta ob javnih cestah (bela cona) ter na vseh preostalih parkiriščih v lasti občine Maribor (parkirišča na Sodni ulici, Rakuševem trgu, Mlinski ulici in Loški ulici).

V bližini zdravstvenih ustanov bodo parkirna mesta namenjena samo zdravstvenim delavcem.

"Na Verstovškovi in Taborski ulici so rezervirana parkirna mesta, na katerih bo parkiranje dovoljeno zgolj medicinskemu osebju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Parkiranje na teh parkirnih mestih, označenih s posebnimi dopolnilnimi tablami, bo dovoljeno zgolj vozilom z veljavnimi dovolilnicami, ki jih bo občina izdala medicinskemu osebju, na podlagi posredovanega seznama upravičencev iz UKC Maribor," so sporočili iz Maribora.

Foto: STA

V Kopru zastonj tudi garažne hiše

Brezplačno parkiranje bo tudi na javnih parkiriščih v lasti Mestne občine Koper, kjer odlok velja tudi za parkirnih hiši pod Osnovno šolo Koper in Areno Bonifika ter za parkirišče za avtodome.

Za brezplačno parkiranje so se odločili tudi v Celju.

Kdo je izvzet?

Prepoved ne velja za prevoze, ki so potrebni za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih bosta morala za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbeti njihov organizator in izvajalec. Morebitne druge izjeme bo odobril minister za infrastrukturo.

Še vedno bodo dovoljeni tudi taksi prevozi, vendar bo moral voznik taksija pred vstopom novega potnika poskrbel za ustrezno razkužitev delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.