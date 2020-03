Bodo zaprte tudi vse trgovine razen živilskih?

Vlada pripravlja odlok za prepoved neposredne prodaje blaga in storitev potrošnikom, je prek Twitterja sporočil gospodarski minister. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in bencinski servisi bodo odprti, možna bosta tudi dostava hrane in izvedba nekaterih storitev na domu. Več naj bi bilo znanega kmalu.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je poudaril, da so strogi ukrepi nujni za zmanjšanje širjenja novega koronavirusa.

V pripravi je odlok za prepoved neposredne prodaje blaga/storitev potrošnikom. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in benc.črpalke bodo odprte. Dostava hrane+nekaj storitev na dom bo možna. Strogi ukrepi so nujni za zmanjšanje širitve #koronavirus. Več info kmalu @vladaRS — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 15, 2020

Ministrstvo za kmetijstvo je državljane pozvalo, naj ne hodijo v trgovino, če to ni res nujno. Nakup naj opravi en član družine, so zapisali na Twitterju. Pozvali so k uporabi drugih kanalov nabave, kot je spletna prodaja, ter preučitvi možnosti, da nakup namesto nas opravi nekdo drug in dostavi nakupljeno.

Kot so poudarili, je takšno ravnanje nujno za zmanjšanje možnosti stikov in posledično preprečevanje okužbe s koronavirusom.

Ponudite pomoč starejšim

Znova so zagotovili, da zalog ne primanjkuje, a so lahko najbolj ranljive skupine prebivalcev kljub temu v težavah. "Starejši se namreč ne smejo izpostavljati stikom, bolni pa ne morejo po nakupih. Pomagajmo jim in namesto njih opravimo nakup na varen način. Bodimo solidarni," so še pozvali.

