Javni prevoz po državi bo obstal, parkirišča v Ljubljani brezplačna

Vlada je skladno z napovedjo sprejela odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa. Javni prevoz bo začasno prepovedan od polnoči. Taksiji bodo lahko vozili, vendar bodo morali vozniki pred vstopom novega potnika vozilo razkužiti.

Skladno z odlokom se na ozemlju Slovenije prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega zunajlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, so sporočili z vlade.

Strogi pogoji za taksiste

Avtotaksi prevozi bodo še naprej dovoljeni, če bo voznik taksija pred vstopom novega potnika poskrbel za ustrezno razkužitev delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Prepoved ne bo veljala za prevoze, ki so potrebni za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih bosta morala za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbeti njihov organizator in izvajalec. Morebitne druge izjeme bo odobril minister za infrastrukturo.

Foto: STA

Obstale bodo tudi žičnice

Odlok prepoveduje tudi prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožnimi kabinskimi žičnicami. Ta prepoved ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo po uveljavitvi tega odloka. Tudi v tem primeru morebitne druge izjeme odobri minister za infrastrukturo.

Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu.

Minister pozval občine in zasebne upravljavce, naj omogočijo brezplačno parkiranje

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je danes pozval občine in zasebne upravljavce parkirišč, naj omogočijo brezplačno parkiranje. Kot je pojasnil, bodo ljudje ob prepovedi javnega prevoza za zagotavljanje potrebne mobilnosti odvisni od uporabe osebnih vozil, ki pa jih bodo morali ob prihodu v službo, k zdravniku ali po drugih nujnih opravkih parkirati.

Foto: STA

Da bi preprečili dodatne stroške, minister poziva občine in ostale upravljavce parkirišč, da začasno, do ponovne vzpostavitve javnega potniškega prometa, omogočijo brezplačno parkiranje za uporabnike, ki bi sicer morali parkiranje plačevati.

V Ljubljani že sprejeli sklep o brezplačnih parkiriščih

Sklep o brezplačnih parkiriščih so v Ljubljani sprejeli že pred ministrovim pozivom, veljati je začel danes ob 12. uri. "Vsa parkirišča, ki so v lasti MOL-a, bodo brezplačna. Tudi tista, ki so omejena z zaporami ali parkomati," je dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ob tem pa pojasnil, da brezplačna parkirna mesta ne bodo veljala tudi za garažne hiše.

