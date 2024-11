Ljubljanska občina želi v ožjem mestnem središču tudi ob nedeljah med 7. in 19. uro zaračunavati parkirnino, na območju južnega Bežigrada, Mirja, Prul in Krakovega pa bi bilo parkiranje po novem plačljivo tudi ob sobotah. To kaže predlog spremembe odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, ki ga bodo ljubljanski svetniki potrjevali 16. decembra, veljati pa bi začel z novim letom.

Trenutno morajo vozniki na parkomatih v ožjem mestnem središču Ljubljane (cona 1) parkirnino plačevati od ponedeljka do sobote med 7. in 19. uro, ko bodo spremembe uredbe potrjene (o tem glede na sestavo mestnega sveta ni dvoma), pa bo ta režim veljal vse dni v tednu.

Če se plačilo parkirnine v ožjem mestnem središču širi na nedeljo, so si na občini zamislili, da bi se na obrobju mestnega središča (cona 2), ki zajema južni del Bežigrada, Mirje, Krakovo in Prule, plačevanje uvedlo še za soboto. Danes se parkiranje tam plačuje samo od ponedeljka do petka.

Cene parkiranja bi ostale nespremenjene: ura parkiranja v coni 1 bo stala 1,30 evra, v coni 2 pa 0,80 evra.

To počnejo tudi druge občine

Po pojasnilih občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet z uvedbo parkirnine ob sobotah v coni 2 in ob nedeljah v coni 1 zasledujejo cilj "zmanjšanja števila motornih vozil v ožjem mestnem središču in v njegovem neposrednem območju" ter s spremembo potovalnih navad uvajanje "bolj trajnostnih oblik potovanja". "Obenem bi s tem omogočali lažje parkiranje stanovalcev z dovolilnicami, ki imajo ob sobotah ali nedeljah težave z iskanjem prostih parkirnih mest," so še razložili na občini.

V gradivu sicer ni navedeno, da bodo v soboto ali nedeljo povečali število voženj Ljubljanskega potniškega prometa ali kako drugače prišli naproti ljudem, ki bi se odločili za bolj trajnostno obliko potovanja. So pa omenili, da želijo ljudi spodbuditi, da bi parkirali na katerem od parkirišč tipa P+R na obrobju mesta in se v središče pripeljali z mestnim avtobusom.

Eden od argumentov ljubljanske občine za uvedbo parkirnine v nedeljo oziroma v soboto na obrobju mestnega središča je, da to že počno številne druge občine. Kot primere, kjer to že počnejo, so navedli Koper, Piran, Ankaran, Bled, Kranjsko Goro, Maribor, Krško, Velenje in Kočevje.

Na občini so ocenili, da se bo samo na račun morebitnega dodatnega zaračunavanja parkirnine ob nedeljah v središču mesta in ob sobotah v coni 2 prihodek javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki upravlja mestne parkirne površine, povečal za slabih 108 tisoč evrov na leto brez davka na dodano vrednost.

Nova plačljiva parkirišča – tudi pri živalskem vrtu

Če bodo svetniki podprli spremembe, bodo kmalu postala plačljiva še štiri parkirišča. Prvo je asfaltirano parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana ob Večni poti. Predlog kaže, da bi vozniki parkirnino po novem morali plačevati od ponedeljka do nedelje med 7. in 19. uro, parkiranje pa bi bilo plačljivo tudi ponoči, torej med 19. in 7. uro. Ljubljanski župan Zoran Janković je že napovedal, da bo parkiranje za obiskovalce živalskega vrta prve tri ure brezplačno.

Po novem pa bi bila plačljiva še parkirišča pri pokopališču Vič ob Viški cesti, na Bokalcah med krožiščem in Domom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik ter pri Poti Roberta Blinca ob zapornici pri suhem zadrževalniku Brdnikova. Na teh treh bi parkirnino pobirali od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Ponoči bi bilo parkiranje tam brezplačno.

Občina bi omenjena tri parkirišča in tisto pri živalskem vrtu uvrstila v tretji tarifni razred, kar pomeni, da bi vozniki plačali 0,70 evra za prvi dve uri, nato pa bi za vsako naslednjo uro plačali 0,70 evra.