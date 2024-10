Mestna občina Ljubljana je na območju Šiške postavila šest parkomatov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so štirje na Pavšičevi, dva pa Tugomerjevi ulici. Parkomati bodo začeli delovati v ponedeljek, 21. oktobra.

Po novem bo na območju Šiške parkiranje plačljivo. Mestna občina je namreč v tem delu Ljubljane postavila šest parkomatov, štirje stojijo na Pavšičevi, dva pa Tugomerjevi ulici.

Omenjeno območje sodi v CONO 3, kjer je parkiranje plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ura parkiranja pa znaša 0,50 evra. Parkirnino bo poleg plačila na parkomatu mogoče poravnati tudi s kartico Urbana ali s storitvijo Urbana SMS parking.

Za stanovalce dovolilnice za parkiranje

Stanovalci, ki imajo na tem območju stalno in začasno bivališče (gre za Gospodinjsko ulico, Scopolijevo, Pavšičevo, Tugomerjevo, Derčevo, Sternenovo, Trg prekomorskih brigad, Marina Krpana ulico, Freyerjevo, Kneza Koclja, Šišensko cesto (neparne številke) in prebivalce Vodnikove ceste od hišne številke 52 do 133) si lahko priskrbijo dovolilnico, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje v letu 2025. Cena letne dovolilnice znaša 60 evrov, parkiranje s pridobljeno dovolilnico pa bo do 31. decembra 2024 brezplačno.

Prihaja še sedem parkomatov

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo do konca meseca izvajali kontrolo plačil in morebitne neplačnike samo opozarjali. Po končani ureditvi prometnega režima bodo na tem območju skladno s spremembami postavili še sedem parkomatov.