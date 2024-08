V Ljubljani bodo s septembrom postavili tri nove parkomate, so sporočili iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Parkomate bodo namestili zunaj ožjega mestnega središča, v tako imenovani coni tri. En parkomat bo stal na Večni poti 121 oziroma v bližini Nacionalnega inštituta za biologijo, druga dva pa nasproti vhoda v ljubljanski živalski vrt.

Ura parkiranja bo stala 0,50 evra, parkirnina pa se bo plačevala od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. Ob sobotah in nedeljah bo parkiranje brezplačno. Plačevanje parkirnine bo mogoče s kovanci od deset centov do dveh evrov, z aplikacijama Urbana SMS in Valu Telekoma Slovenije, z mestno kartico Urbana, mobilno aplikacijo Urbana (zavihek Upark) in mobilno aplikacijo Easypark.

Zaradi čiščenja bo parkirna hiša Studenec občasno zaprta

Poleg tega so iz javnega podjetja sporočili, da bo v parkirni hiši Studenec do predvidoma konca avgusta potekalo generalno čiščenje. Čiščenje bo potekalo tako, da bo izvajalec zaprl več parkirnih prostorov hkrati, jih očistil in nato nadaljeval na drugem sklopu. Parkirno hišo bodo občasno zapirali, javno podjetje pa ob tem uporabnike prosi za potrpežljivost.