Čigavo je prazno parkirno mesto? Žensko je zrinil stran z avtomobilom. #video

V mnogih mestih z naraščanjem števila avtomobilov in umikanjem površin, ki so namenjena parkiranju le-teh, prihaja do problematike parkiranja avtomobilov. Pogosto so najbolj zaželena parkirna mesta na ulici, ki so navadno tudi najcenejša.

Kot kaže zgornji video, se je v Španiji med iskanjem prostega parkirnega mesta zgodil pravi incident. Ženska je stala na parkirnem mestu in ga očitno s tem “rezervirala” za svojo prijateljico, ki se je tja kmalu pripeljala. Toda prehitel jo je drug voznik, ki je želel parkirati na prosto mesto. Španka se ni želela umakniti in je s telesom zaprla pot avtomobilu, voznik pa jo je dobesedno izrinil in nato je vendarle odskočila stran od avtomobila. Sledil je splošni prepir med vpletenimi.

Mesto znano po nekoč najvišjem mostu v Španiji

Dogodek se je pripetil v mestu Talavera de la Reina v bližini Madrida, ki ima okrog 83 tisoč prebivalcev. Mesto je sicer znano predvsem po svojem visečem mostu, ki so ga zgradili leta 2011 in takrat je veljal za najvišji most v Španiji. Visok je kar 192 metrov, dolg pa 730 metrov.

Foto: Wikimedia Commons