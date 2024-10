V Parizu se je trikratno podražila parkirnina za večje in s tem tudi težje avtomobile.

Prebivalci Pariza so letos na referendumu izglasovali novo cenovno politiko za parkirnine v mestu, ki so usmerjene predvsem proti večjim športnim terencem in na splošno težjim avtomobilom. Referendum je imel zelo slabo udeležbo, ta je bila le 5,7-odstotna. Od 78 tisoč udeležencev referenduma (volilno pravico v Parizu je imelo 1,37 milijona ljudi) jih je za višje parkirnine glasovalo 54 odstotkov.

Domačinov in vozil raznih javnih služb podražitev ne zajema, obiskovalci francoske prestolnice z avtomobilom pa bodo podražitev zagotovo občutili.

Za vozila s klasičnimi in hibridnimi motorji z maso 1,6 tone in več, pri električnih pa je meja postavljena pri dveh tonah. Za ta vozila bo v središču Pariza ura parkiranja stala 18 evrov (prej šest evrov), v predmestju pa 12 evrov (prej štiri evre). Za določitev mase vozila bodo uslužbenci mestnih oblasti skenirali registrske tablice.