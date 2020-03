Do nadaljnjega ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok

Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.

Pomagajte drug drugemu

Do nadaljnjega bo ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje. "Na podlagi omenjenega odloka vlade bo danes nemudoma poslana posebna okrožnica vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi," je zapisano na vladnih straneh.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec, ob tem prosi vse, ki lahko družinam z otrokom, ki potrebujejo varstvo, priskočijo na pomoč pri varovanju njihovih otrok. "Še posebej imam v mislih otroke, katerih starši morajo biti v službah po bolnišnicah, policiji in vojski - da to storite. To naj niso starejši ljudje oziroma tisti, ki so v primeru korona virusa v rizični skupini," je med drugim pojasnila.

Medtem pa je ljubljanski župan Zoran Janković sporočil, da so otrokom zdravnikov, ki so dežurni tako na infekcijski kliniki kot tudi v porodnišnici, in v času zaprtja šol potrebujejo varstvo, pripravili vrtec in osnovno šolo Vodmat. "Podobno smo naredili tudi za zaposlene v Zdravstvenem domu Ljubljana, mestnem redarstvu in ostalim delavcem, ki morajo biti v sklopu svojih služb na razpolago," je poudaril Janković.