Pravoslavna cerkev v Ljubljani ignorira opozorila glede koronavirusa

Včeraj, ko je bilo že jasno odsvetovano druženje na javnih in zaprtih prostorih, je imela pravoslavna cerkev v Ljubljani še vedno obred.

Spodnja fotografija, ki nam jo je poslal bralec, je nastala včeraj, malo po 10. uri dopoldne:

Včeraj: množica ljudi pred ljubljansko pravoslavno cerkvijo. Foto: Facebook

Kot kaže, ignorirajo opozorila vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), naj se v naslednjih tednih zadržujejo doma, naj se ven odpravijo sami in naj se ne zadržujejo v zaprtih javnih prostorih.

Takšna druženja so sicer številni odpovedali, med njimi tudi slovenska škofovska konferenca, ki je že v petek do preklica odpovedala vse svete maše v državi. Odpovedali so tudi podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in druge dogodke ter vsa srečanja. Prav tako so odložene tudi spovedi.