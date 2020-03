Do nadaljnjega odpovedane tudi vse svete maše

Slovenska škofovska konferenca je v izrednih navodilih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa od jutri do preklica odpovedala vse svete maše v državi. Odpovedani so tudi podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Odloženo je tudi spovedovanje.

"Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca, in trajajo do preklica," so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK).

V SŠK so v sporočilu za javnost zapisali, da lahko duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno. Prav tako niso dovoljene maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem.

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Župniki morajo na vrata cerkva pritrditi obvestilo, na katerem naj bo napisano: "Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra."

Kaj je dovoljeno?

Kjer je mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

- cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni;

- istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje;

- cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi in drugo);

- vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

V smrtni nevarnosti je dovoljeno tudi podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb, navajajo v SŠK.

Verouka do nadaljnjega ne bo

Do preklica po župnijah tudi ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma elektronski pošti.

V SŠK vsem vernikom še svetujejo, naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.