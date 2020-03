Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza

V skladu z dogovorom na seji Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije s tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob polnoči.

V skladu s sprejetim odlokom se na ozemlju Republike Slovenije prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen avtotaksi prevozov. Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec. Morebitne druge izjeme pa odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

Prepovedan je tudi prevoz z žičnicami in vzpenjačo

Poleg tega odlok prepoveduje prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami. Ta prepoved ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja in za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po uveljavitvi tega odloka.

Tudi v tem primeru morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za infrastrukturo.

Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu.

Preberite tudi: