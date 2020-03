Zaradi koronavirusa zaprli tudi šolo v Šmarju pri Jelšah

Ker je med okuženimi z novim koronavirusom tudi učiteljica na osnovni šoli v Šmarju pri jelšah, bo šola naslednjih 14 dni zaprta, poroča STA. Vsi zaposleni, ki so bili v stiku z okuženo zaposleno osebo, so do nadaljnjega doma.

V osnovni šoli Šmarje pri Jelšah je s koronavirusom okužena tudi učiteljica, zato so se na občini že včeraj zvečer odločili, da pouk danes in jutri odpade. Da bo šola naslednjih 14 dni zaprta, danes poroča tudi STA. Radio Celje pa je danes poročal, da so okužbo neuradno potrdili še pri eni osebi, šlo naj bi za otroka.

Zaposleni do nadaljnjega doma

Kot so na facebooku sporočili na občini, pouka danes ni. Kljub temu pa so zagotovljeni prevozi in varstvo za otroke, ki bi vseeno prišli v šolo. "Ob 7. uri v šoli ni bilo nobenega učenca.Vsi zaposleni, ki so bili v stiku z okuženo zaposleno osebo, so do nadaljnjega doma," so še zapisali.

Koronavirus na šoli v Kamniku. Šolo za 14 dni zaprli.

Prisotnost koronavirusa so sicer včeraj potrdili tudi pri eni od učiteljic na Osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku. Šolo so včeraj za 14 dni zaprli. Kot so povedali pristojni, je glede stikov na šoli za učence in zaposlene možnost okužbe zelo nizka, ker ti niso imeli tesnega stika z okuženo osebo. Na ministrstvu so priporočili, naj doma ostanejo tudi sorojenci učencev.