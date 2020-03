Neuradno: okuženih že 82 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 82 osebah

Po neuradnih podatkih so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili že pri 82 ljudeh, poroča 24ur.com.

Po zadnjih uradnih podatkih, ki so bili objavljeni v sredo, je v Sloveniji 57 potrjenih okužb z novim koronavirusom. A to število bo danes še gotovo poraslo, saj iz več delov države že poročajo o novih primerih okuženih. Prvi primer so zabeležili na Severnem Primorskem.