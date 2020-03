"Infektologi predlagajo zaustavitev javnega življenja, mi se s tem strinjamo" #vŽivo

V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom do 14. ure potrdili že pri 89 ljudeh, vlada v odhodu bo razglasila epidemijo. Nova vlada pod vodstvom Janše pa bo predvidoma zaprisegla v petek zvečer ali ponoči.

Kot je povedal Janša, je bolje, da je sprejet ali najavljen kakšen ukrep preveč kot pa premalo. "Gre za daleč največji izziv, kot smo ga kadarkoli srečali v zgodovini samostojne Slovenije," je dejal. Zdaj hitimo s tistimi ukrepi, ki bi jih morali sprejeti že prej, pravi. Kot je dejal, nekateri dogovorjeni ukrepi niso bili izvedeni. Če bi bili, te današnje novinarske konference ne bi bilo, je dejal Janša.

"Potrebna je odpoved vseh javnih prireditev"

Janša je prebral pismo infektologov iz UKC Ljubljana, ki predlagajo premierju v odhodu Marjanu Šarcu in novemu premierju Janezu Janši, da je že danes potrebno v največji meri zaustaviti javno življenje v Sloveniji. Kot je povedal, se nova koalicija s tem strinja. "Potrebna je odpoved vseh javnih prireditev," je dejal.

Pozval je vse delodajalce, da tam, kjer je mogoče, naj se organizira delo od doma, tudi v javni upravi. Medije je prosil za širitev navodil za omejevanje okužb.

Zmogljivosti zdravstvenega sistema bodo na preiskušnji, je povedal in dodal, da delajo na povečanju kapacitet. Prva vrsta so kapacitete za kritično bolne in tiste, ki bodo oboleli, ne bodo pa kritično oboleli in doma nimajo možnosti izolacije, npr. v vojaških objektih, hotelih, dijaških domovih, je dejal.

Kot je še povedal Janša, bo zagotavljanje varstva otrok prioritetno za zaposlene v zdravstvu, energetiki, oskrbi, komunali in na področju varnosti

Kot je še dejal, bo nova vlada na prvi seji ustanovila krizni štab v ožji in širši sestavi. Janša je še povedal, da bo Slovenija morala slediti Srbiji in Hrvaški glede omejitev tovornega prometa. Kot je povedal, je o tem že govoril s hrvaškim predsednikom vlade.

Prihaja do težav pri oskrbi sadja in zelenjave

Pivčeva je dejala, da prihaja do težav pri preskrbi svežega sadja in zelenjave iz tujine.

Tonin je dejal, da se je sestal s poveljnikom civilne zaščite. Kot je še dejal, je Kitajska pripravljena pomagati z zaščitnimi sredstvi in respiratorji.

Foto: Vlada RS