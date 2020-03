Kdo bo plačal, če boste zaradi koronavirusa ostali doma #grafika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolikšen delež plače dobim, če moram zaradi koronavirusa ostati doma? Kdo to plača? Koliko plače dobim, če bom doma skrbel za otroka, saj so šole zaprte? Vlada je pripravila prikaz situacij, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja in kot jih predvideva predlog interventnega zakona, ki odgovarjajo na ta vprašanja.