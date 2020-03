Poslanci bodo o usodi nove vlade odločali v petek zvečer #video

Janez Janša je predlog ministrske liste vložil prejšnji petek pozno zvečer. Poslancem v imenovanje je predlagal sedem kandidatov iz kvote SDS, štiri iz kvote SMC, trije so iz kvote NSi in dva iz DeSUS, piše STA.

Med njimi je kar nekaj znanih političnih akterjev

Kar sedem kandidatov že ima ministrske izkušnje, dva sta aktualna ministra. Še dva sta imela z vlado povezane funkcije (generalna sekretarka vlade in državni sekretar). Med preostalimi je en nekdanji predsednik DZ, še trije pa imajo najmanj poslansko izkušnjo.

V tem tednu se kandidati predstavljajo pred parlamentarnimi delovnimi telesi. Kot prvi trije so v torek preizkušnjo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori prestali Anže Logar (ministrstvo za zunanje zadeve), Janez Cigler Kralj (ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Matej Tonin (ministrstvo za obrambo).

V sredo so odbori prižgali zeleno luč še Boštjanu Koritniku (ministrstvo za javno upravo), Aleksandri Pivec (ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Alešu Hojsu (ministrstvo za notranje zadeve) in Andreju Širclju (ministrstvo za finance), poroča STA.

Video: Planet TV

Za izvolitev ministrske ekipe potrebna večina glasov

Pravkar na odborih potekata predstavitvi Andreja Vizjaka (ministrstvo za okolje in prostor) ter Zdravka Počivalška (ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Popoldne pa bodo sledile še predstavitve Jerneja Vrtovca (ministrstvo za infrastrukturo), Simone Kustec (ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter Lilijane Kozlovič (ministrstvo za pravosodje).

Zadnja zaslišanja bodo v petek, ko bodo na vrsto prišli še Tomaž Gantar (ministrstvo za zdravje) in Vasko Simoniti (ministrstvo za kulturo) ter kandidata za ministra brez listnice Zvonko Černač (za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) in Helena Jaklitsch (za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu). Zadnja bo sejo začela komisija za odnose s Slovenci po svetu, na kateri se bo predstavila Jaklitscheva, in sicer ob 14. uri.

Za izvolitev ministrske ekipe v DZ je potrebna podpora večine navzočih poslancev. Glasuje se o listi kandidatov v celoti, nova koalicija pa ima za njeno potrditev zagotovljenih 47 glasov, še navaja STA.