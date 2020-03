Nekatere trgovine med epidemijo koronavirusa s spremenjenim delovnim časom #video

Te dni so police bolj prazne kot sicer, a to še ne pomeni, da bo hrane zmanjkalo, mirijo pristojni. Zaradi večjih nakupov pač traja dlje, da jih spet napolnijo.

Te dni so police bolj prazne kot sicer, a to še ne pomeni, da bo hrane zmanjkalo, mirijo pristojni. Zaradi večjih nakupov pač traja dlje, da jih spet napolnijo. Foto: Bralec

Številne živilske trgovine so zaradi epidemije novega koronavirusa spremenile svoj delovni čas in ga predvsem omejile. Hkrati vse kupce pozivajo, naj ves čas nakupa upoštevajo razdaljo 1,5 metra med osebami.

Kljub temu da smo v Sloveniji razglasili epidemijo, nekateri trgovski centri ostajajo odprti in delajo po ustaljenem obratovalnem času.

Tako je denimo v Mercatorju, Tušu, Intersparu in Sparu ter Hoferju, medtem ko so se v Lidlu odločili za prilagojen urnik. Svojim kupcem so sporočili, da od ponedeljka, 16. marca, uvajajo spremenjen delovni čas, in sicer od ponedeljka do sobote od 8.30 do 18.00, ob nedeljah pa od 8.30 do 12.00.

Tudi drugi so že sporočili skrajšanje delovnega časa: ljubljanski Citypark in Center Vič, mariborski Europark in celjski Citycenter bodo od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Vendar pa za trgovine Interspar in Spar, ki se nahajajo pri njih, te spremembe ne veljajo.

Tudi v trgovskih centrih Supernova do nadaljnjega delovni čas ostaja nespremenjen. Kot so nam pojasnili, bodo poskrbeli za vse nujne in preventivne ukrepe za zaščito zaposlenih in obiskovalcev. "Sklep o spremembi delovnega časa naših centrov bo sprejet, če nam bodo to narekovale odredbe pristojnih državnih organov, zato do nadaljnjega ostaja nespremenjen," so še dejali.

Minister za gospodarstvo, Zdravko Počivalšek, je prek Twitterja pomiril:

V pripravi je odlok za prepoved neposredne prodaje blaga/storitev potrošnikom. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in benc.črpalke bodo odprte. Dostava hrane+nekaj storitev na dom bo možna. Strogi ukrepi so nujni za zmanjšanje širitve #koronavirus. Več info kmalu @vladaRS — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 15, 2020

Panika zaradi nekaj praznih polic ni potrebna. Foto: Bralec

"Ni razloga za kopičenje"

Sicer pa pristojni že od petka ponavljajo, da imamo dovolj zalog za nemoteno preskrbo prebivalstva ter da ni nikakršnega razloga za kopičenje nerazumnih zalog.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je ob tem dejal: "Strpno, brez nepotrebne panike in v skupno zadovoljstvo." Iz Tuša pa so sporočili, da "ni potrebe za zaskrbljenost za pomanjkanje živil. Tudi sadje in zelenjava tekoče prihajata na naše prodajne police, saj imamo različne nabavne vire, od tega veliko slovenskega sadja in zelenjave."

Tudi predsednik vlade Janez Janša je v četrtek državljane pozval, naj bodo pri nakupovanju in kopičenju hrane zmerni, je pa predlagal, da si je določene zaloge pametno narediti zato, da ni treba vsak dan hoditi po nakupih, a pretiravanje lahko pomeni, da bo hrane zmanjkalo za nekoga drugega, je še poudaril.

Tako je bilo videti nakupovanje v petek, dan po razglasitvi epidemije:

