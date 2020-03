Kaj potrebujete za 14 dni izolacije? Tole je nakupovalni seznam.

Natrpane trgovine in kopičenje živil ter ostalih potrebščin, kot da se bliža konec sveta, je v teh dneh postalo nekaj povsem vsakdanjega, in to, kljub temu da vlada Republike Slovenije opozarja, da panika ni potrebna in da živil ne bo zmanjkalo. Objavljamo seznam najnujnejših potrebščin, ki bodo zadostovale za 14 dni izolacije.

DLJE OBSTOJEČA ŽIVILA

Tudi če niste ljubitelj konzervirane hrane, tokrat naredite izjemo. Nakupite na primer sardele v konzervi, tuno, grah in paradižnikovo mezgo, saj imajo dolg rok trajanja in jih je lahko shranjevati.

Oskrbite se s suhim oluščenim grahom, čičeriko in lečo. V shrambi vam ne bodo zasedli veliko prostora, imajo pa dolg rok trajanja in so odličen izvor beljakovin rastlinskega izvora.

Ne pozabite niti na ogljikove hidrate v obliki testenin in riža. Vendar ne pretiravajte, ocenite, koliko teh živil lahko vi in vaša družina v 14 dneh pojeste.

Če ste ljubitelji kosmičev, nabavite kilogram ovsenih kosmičev. To bo zadostovalo za zajtrk v dveh tednih izolacije.

Več kartonov trajnega mleka ali ovsenih/mandljevih/riževih/sojinih napitkov.

Oreščki in semena, ker so dober izvor maščobe in ker so pač zdrav prigrizek.

Čokolada.

Foto: Getty Images

SVEŽA ŽIVILA

Če ne morete zdržati brez sira, kupite tršega, kot je na primer parmezan, saj ima daljši rok trajanja. Jabolka in pomaranče, ker so odličen izvor vitaminov in imajo daljši rok trajanja kot večina sadja.

Nedozorelo sadje, kot so zelene banane in avokado, bi vas lahko rešili v drugem tednu izolacije, ko si boste zaželeli svežega sadja.

ZAMRZNJENA HRANA

Dve do tri vrečke zmrznjenega sadja po vaši želji.

Meso in ribe, ki jih boste lahko pojedli v 14 dneh.

Ne pozabite niti na kruh. Da bo zdržal dlje časa, ga shranite v zamrzovalnik.

OSEBNA NEGA

Dve steklenički mila ali dva zavitka trdega mila, saj je higiena rok pri zajezitvi virusa covid-19 ključnega pomena.

Paket deset rolic toaletnega papirja.

Zobna krema in gel za prhanje.

Foto: Getty Images

ZDRAVILA

Dve škatlici paracetamola oziroma zdravila za zniževanje telesne temperature.

ČISTILNA SREDSTVA

Sredstvo za dezinficiranje površin, kot so kljuka, pipa, daljinec in podobno, ker se jih pogosto dotikamo, virus pa tam "bivakira" po več ur. Na kovinskih površinah preživi celo 12 ur!

RAZNO

Rezervne baterije za daljinske upravljavce in druge elektronske naprave.