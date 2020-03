Tako v Argentini poskušajo zaščititi trgovce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Argentini so se odločili, da zaščitijo trgovce in trgovke na blagajnah. Ali zadeva deluje ne vemo, je pa vsekakor zanimiv poskus. Foto: Reuters

Glede na močno povečan obisk trgovin, ki je posledica panike ob izredno hitrem širjenju koronavirusa po svetu, je vedno več klicev na pomoč iz vrst trgovk in trgovcev, ki so na blagajnah preveč izpostavljeni virusom. V Argentini so se znašli po svoje. Ali provizorična zaščita deluje ali ne, ne vemo, je pa vsekakor zanimiva pogruntavščina. Kaj pravite?