Ob epidemiji koronavirusa vas tudi športniki prosijo, da ostanete doma

Ob epidemiji koronavirusa, ki je v teh dneh zajezila Evropo in tudi Slovenijo, pristojni organi prosijo, da upoštevate navodila, ki so jih ob tem izdali. K odgovornemu ravnanju pozivajo tudi številni znani športniki in športnice. Zbrali smo nekaj zapisov iz svetovnega in slovenskega športa. "Upoševajte navodila in ostanite doma!" pravijo vsi v en glas.

Luka Dončić: To leto je zelo slabo

"Leto 2020 je zelo slabo. Ostanite varni, ljudje!" je zapisal slovenski košarkarski zvezdnik na začasnem delu pri Dallas Mavericks Luka Dončić, ki je ta zapis objavil že v četrtek.

2020 is being very bad year!! stay safe folks🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) March 12, 2020

Cristiano Ronaldo: Govorim kot človek, ne nogometaš

"Svet gre čez zelo težke trenutke, ki zahtevajo skrb in pozornost za vse nas. Ne nagovarjam vas kot nogometaš, ampak kot sin, oče in človek, ki ga skrbi zaradi razvoja dogodkov, ki so v tem času v središču svetovne pozornosti. Pomembno je, da upoštevamo nasvete WHO (Svetovna zdravstvena organizacija, op.p.) in pristojnih organov, kako se spopadati s to situacijo. Varnost človeških življenj mora biti pomembnejše od vsega. Rad bi izrazil sočutje vsem, ki so izgubil koga od bližnjih, tistim, ki se borijo z virusom, kot je moj soigralec Daniele Rugani, in izrazil veliko podporo vsem zdravstvenim delavcem, ki tvegajo svoja življenja, da bi reševali življenja drugih," je zapis, ki ga je v soboto objavil petkratni dobitnik zlate žoge, eden najboljših nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo.

Portugalca se je dogajanje z virusom dotaknilo toliko bolj, saj je z njim okužen tudi njegov soigralec pri torinskem Juventusu Daniele Rugani. Kot poroča španska Marca, je svoja hotela na Portugalskem, če bo to potrebno, pripravljen spremeniti v začasne bolnišnice, pripravljen pa je pokriti tudi plačila zdravnikov in drugega osebja.

Lionel Messi: Ostanite doma!

"Smo sredi zelo zapletenih dni. Živimo v strahu pred tem, kaj se dogaja in želimo pomagati tako, da se skušamo postaviti v kožo tistih, ki trpijo najbolj. Zaradi tega, ker so okuženi ali pa je okužen kdo od njihove družine ali prijateljev. Ali pa zato, ker delajo v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Vsem bi rad izrazil podporo. Zdravje je vedno najpomembnejše. V teh izrednih časih morate upoštevati navodila zdravstvenih organizacij in pristojnih oblasti. Samo tako se lahko borimo na učinkovit način. To je trenutek, ko moramo biti odgovorni in ostati doma. V tem času lahko uživamo v družbi družin. Objem in upam, da se bo kmalu spremenilo na bolje. Ostanite doma," se je v soboto oglasil tudi dobitnik zadnje zlate žoge, ki je bila že njegova šesta po vrsti, argentinski nogometni zvezdnik, najboljši strelec v zgodovini Barcelone in njen kapetan Lionel Messi.

Tina Maze: Skupaj nam bo uspelo!

"Dragi moji! Postavljeni smo pred verjetno največji izziv! Skupaj nam bo uspelo!" pa je na Twitterju zapisala nekdanja slovenska smučarska šampionka Tina Maze. Ena najboljših slovenskih športnic vseh časov, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja, je ob tem ljudi pozvala, naj spoštujejo navodila in ostanejo doma.

Serena Williams: Tole je resno

"Naslednjih šest tednov bom preživela v izolaciji. Bila bom žena. Mama. Kuhala bom. Pospravljala bom. Spomladansko čiščenje. Obrazna maska. Ličila bom. Sporočila vam bo, kako mi gre … Ostanite varni. Tole je resno," je na Instagramu svoje sledilce v sliki in besedi nagovorila tudi ameriška teniška zvezdnica Serena Williams, zmagovalka rekordnih 23 turnirjev za grand slam.

Andraž Šporar: Skupaj lahko zmagamo!

Oglasil se je tudi slovenski nogometni zvezdnik Andraž Šporar. Napadalec, ki si po novem služi kruh v majici portugalskega velikana Sportinga iz Lizbone, je na Instagramu objavil daljši verižni zapis, ki je v teh dneh zaokrožil po spletu. V njem je naštel navodila za ravnanje v času epidemije koronavirusa, zapisane na Svetovni zdravstveni organizaciji.

Torej, umivajte si roke, kihajte in kašljajte v robčke ali oblačila, izogibajte se okuženih ljudi, ne dotikajte se obraza z rokama, ne delite hrane in osebne predmete in najbolj pomembno: ostanite doma! "To je velik izziv za ves svet. Vsi moramo razumeti, da ni pomembnejšega od zdravja. Skupaj lahko zmagamo to tekmo!" je še zapisal slovenski reprezentant.

LeBron James: Odpovedati bi morali leto 2020

"Odpovedujemo športne dogodke, šolo, delo in tako naprej. Kar se res mora končati, je leto 2020. Res je bilo težko v zadnjih treh mesecih. Bog z vami in ostanite varni!" je že v četrtek na Twitterju zapisal tudi eden najboljših košarkarjev vseh časov, zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James, ki ga je, tako kot ves športni svet, pred nekaj tedni razžalostila že nenadna smrt njegovega predhodnika v kalifornijskem dresu Kobeja Bryanta.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

Connor McGregor: Bodite en ob drugem

Na Instagramu se je oglasil tudi Connor McGregor, mojster mešanih borilnih veščin, čigar ime je v teh dneh po medijih zaokrožilo tudi zaradi informacije o tem, da je za posledicami koronavirusa umrla njegova teta. Na žalost je res umrla, a ne zaradi nevarnega virusa, kar je Irec potrdil tudi v svojem zapisu in ob tem dodal: "Prosim vas, da ste v teh stresnih dneh eden ob drugem s svojo družino in prijatelji."

Steph Curry: Ostanite doma!

"2020 ni to. Ne vem, s čim naj primerjam to situacijo … Moramo stopiti skupaj ter poskrbeti zase in vse okoli sebe. Košarka se bo vrnila, a trenutno je najbolj pomembno, da se zaščitimo in ostanemo doma," je podobne misli kot njegovi športni kolegi na Twitterju zapisal tudi eden najboljših košarkarjev na svetu, zvezdnik Golden State Warriors Steph Curry.

2020 aint it. Don't know what to compare this situation to…just gotta buckle up and take care of yourself and those around you. Basketball will be back at some point but right now, protect yourself and stay safe out there! — Stephen Curry (@StephenCurry30) March 12, 2020

Giannis Antetokounmpo: Umivajte si roke

"Ko košarka ni več najbolj pomembna. Pazite nase in svoj družine. Pogosto si umivajte roke!" je tudi košarkarski zvezdnik lige Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, ki je bil lani izbran za najkoristnejšega posameznika lige NBA, zapisal podobno kot njegovi predhodniki.