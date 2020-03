Formula 1 načrtuje prvo tekmo sezone konec maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna avtomobilistična zveza Fia in vodstvo formule 1 sta v skupni izjavi zapisala, da po odpovedi uvodne dirke svetovnega prvenstva F1 v Avstraliji ter po preložitvi tekmovanj na Kitajskem, v Bahrajnu in Vietnamu, načrtujeta začetek sezone konec maja. Fia je še dodala, da bodo redno spremljali razmere in prilagajali koledar.