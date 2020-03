Vodstvo NHL: čas je za samoizolacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bettman je dodal, da bodo skušali z zdravstvenimi strokovnjaki določiti obdobje, za katero bi bila izolacija potrebna.

"Zavedamo se, da bomo s prekinitvijo dejavnosti v NHL veliko izgubili, toda zdravje in splošno dobro je zdaj daleč na prvem mestu," je zatrdil in dodal, da je sicer optimističen, da se bodo razmere kmalu uredile in da bo nato liga spet igrala.

Nihče ne ve, kdaj se bo odpoved končala

Pojasnil je, da še ne razmišljajo o dokončni odpovedi prvenstva, a je dodal: "Vendar pa tega, kdaj in na kakšen način se bo začela in nato končala ta sezona NHL, ne morem povedati. Nihče tega ne more."

V NHL so 12. marca za nedoločen čas prekinili nadaljevanje letošnje sezone. Redni del lige bi se moral končati 4. aprila, nato bi se nadaljevala končnica z izločilnimi boji, iz katerih pa so Kopitarjevi Kralji že davno izpadli.

Sprva so želeli v najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju obračune odigrati pred praznimi tribunami, a so se odločili za drugačen korak v omejevanju širjenja virusa sars-cov2.

Preberite še: