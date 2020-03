Prvi primer koronavirusa tudi v bundesligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj ur po tem, ko so v Nemčiji prekinili ligaško tekmovanje zaradi koronavirusa vsaj do 2. aprila, so objavili, da je bil obrambni igralec Paderborna Luca Kilian kot prvi igralec bundeslige pozitiven na testu koronavirusa.