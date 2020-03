Na Kitajskem 11 novih primerov koronavirusa, večinoma "uvoženih"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacionalna zdravstvena komisija je sporočila, da so štiri nove okužene ljudi odkrili v mestu Wuhan v provinci Hubei, kjer se je decembra lani novi koronavirus najprej pojavil. To število novih okužb na dan v tej provinci je najmanjše od začetka vodenja evidenc na Kitajskem januarja, poroča STA.

Pri preostalih sedmih novih primerih okužb z novim koronavirusom naj bi šlo za ljudi, ki so pripotovali na Kitajsko iz tujine. Štiri so zabeležili v Šanghaju, dve v provinci Gansu in eno v Pekingu. Njihova narodnost ni znana.

Dejstvo, da naj bi šlo za prišleke iz tujine, krepi bojazni, da bodo stroge kitajske ukrepe za zajezitev epidemije izničili ljudje, ki prihajajo v državo iz drugih žarišč novega koronavirusa po svetu. Skupno so na Kitajskem do zdaj zabeležili 95 "uvoženih" primerov.

Na celinski Kitajski je epidemija covid-19 do zdaj zahtevala 3189 smrtnih žrtev, saj je po današnjih podatkih umrlo še 13 ljudi. Skoraj 81 tisoč ljudi se je okužilo.

