"Tukaj ni nobene raketne znanosti, družba se bo morala prilagoditi"

Nova vlada Janeza Janše je svojo ustanovno sejo v veliki meri posvetila tudi razpravi o ukrepih za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Kot je po seji dejal novi obrambni minister Matej Tonin, so ustanovili krizni štab in sprejeli del ukrepov, nekateri pa sledijo v prihodnjih dneh. Štab vodi Janša, sekretar je Andrej Rupnik.

Vlada, ki se je prvič sestala uro po potrditvi v DZ, je kmalu po začetku seje na Twitterju objavila fotografijo, iz katere je razvidno, da so premier in ministrska ekipa opremljeni z zaščitnimi maskami. "To je bilo predvsem sporočilo, da moramo vsi paziti eden na drugega in narediti vse, da se širjenje virusa zaustavi," je po seji dejal novi obrambni minister Matej Tonin. Je pa priznal, da jih niso uporabljali ves čas seje, ki je trajala več kot štiri ure.

Večji del razprave je bil sicer posvečen ukrepom za boj proti širjenju koronavirusa. "Ministri bodo v prihodnjih dneh sporočili, kakšni bodo ti ukrepi," je dejal Tonin in na vprašanje, do katere mere se bodo zaostrili, odgovoril, da je "to odvisno od tega, koliko bodo ljudje upoštevali že sprejete ukrepe".

@VladaRS se je sestala na svoji konstitutivni seji.

Danes so po njegovih besedah sprejeli nekaj uredb s področja kmetijstva in blagovnih rezerv. Možni pa so še posegi v urejanje prometa, javnega prevoza, dela trgovskih centrov,... Podrobnosti Tonin ni razkril. "Moja naloga je, da zagotovim nemoteno delovanje civilne zaščite in nove kapacitete za potencialne bolnike," je še navedel novi obrambni minister.

Vodja kriznega štaba je predsednik vlade, sekretar pa nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrej Rupnik. Štab v enem formatu sestavljajo vsi ministri, v drugem pa še drugi visoki strokovni in odgovorni uslužbenci. Podpirajo ga strokovne skupine, torej ljudje, ki so vpeti v obvladovanje razmer in najbolj kompetentni, da v vsakem trenutku priskrbijo točne in zanesljive podatke, je Rupnik povedal v izjavi novinarjem po seji vlade. Krizni štab se bo sestal danes takoj po primopredaji poslov na ministrstvih, poroča STA.

"Kot družba se bomo morali korenito pripraviti na spopad s to krizo"

Glede na to, da so razmere precej resne, bodo po Rupnikovih besedah precej resni tudi ukrepi. "Lahko rečemo, da je vrag še zdavnaj odnesel šalo, kot družba se bomo morali korenito pripraviti na spopad s to krizo. Čaka nas precej burno obdobje, v upanju, da bomo uspeli vsaj omejiti posledice," je dejal. Na vprašanje podaljšanja ukrepov je odgovoril, da delajo ocene, a niso dovolj zanesljive.

Po Rupnikovih navedbah pripravljajo vrsto ukrepov, ki bodo segali dejansko na vsa področja, povsod, kjer prihaja do interakcije med ljudmi. Pojasnil je, da se je najlažje braniti na najnižji družbeni celici, torej družini, vendar pa morajo ukrepi slediti sistematično vse do vrha, do največjih možnih načinov združevanja ljudi.

Tukaj ni nobene raketne znanosti, družba se bo morala prilagodit. Vsi, ne le Slovenija, tudi svet bo plačal precejšnjo ekonomsko ceno, a to ni nič v primerjavi z življenji, ki se jih bo dalo prihraniti,

je dejal. Opozoril je, da je potrebno sistematično delo vseh, da skupaj odpravljajo faktorje, ki omogočajo širjenje virusa.

Več o ukrepih, ki bodo po Rupnikovih navedbah razdeljeni na posamična obdobja, bodo povedali ministri ob primopredajah. Če se razmere v svetu in pri nas ne bodo spremenile, lahko po njegovih besedah pričakujemo stopnjevanje ukrepov.

"Kar koli danes gledamo, gledamo 14 dni nazaj"

Po zadnjih podatkih so v Sloveniji potrdili 141 okužb z novim koronavirusom. A kot pravi Rupnik, ne vemo, koliko je ljudi, ki so v tem trenutku že prenašalci ali oboleli. "Kar koli danes gledamo, gledamo 14 dni nazaj. To, česar danes ne vemo, se bo eksponiralo v tednu, dveh," je pojasnil.

Po njegovih navedbah v Sloveniji vemo, da je grožnja novega koronavirusa svetovna, zelo jasna in medicinsko slabo obvladljiva, in kot družba smo dolžni zagotoviti zmanjšanje tveganj, ki iz tega sledijo: vedeti moramo, s čim razpolagamo, treba je imeti pregled nad razmerami na terenu, vedeti, kakšne bodo posledice in kako smo se po tem sposobni postaviti na noge.

"Problem je, da lahko zboli 80 odstotkov populacije, trije odstotki potencialno lahko umrejo, 17 odstotkov se jih virus ne dotakne s škodljivimi posledicami," je pojasnil Rupnik. Ob tem je vprašal, kaj pomeni za ekonomijo in družbo kot celoto, če 80 odstotkov ljudi ne deluje, je doma, v karanteni. "Krizni štab si bo prizadeval dejavnike tveganja spravit pod nadzor," je zagotovil.

Vlada sicer dokončnih ukrepov na prvi seji še ni sprejemala, nekatere bo treba po Rupnikovih navedbah še pretehtati. Ko bodo ukrepi usklajeni, jih bodo predstavili, nekateri bodo kot priporočila, pomoč državljanom, zaveze.

Rupnik je zagotovil tudi nadaljnje obveščanje javnosti o virusu. Ocenil je še, da ljudje niso imeli občutka, da gre za resno grožnjo. "Prav je, da ima javnost jasno sliko, ker v preteklosti ni bila tako zelo jasna. V vladi ni nobenega dvoma, da se ukvarjamo z resno situacijo," je še povedal.