Prihaja Janševa vlada

Potem ko so dozdajšnje predstavitve kandidatov za ministre potekale brez večjih zapletov, bodo pred matičnimi odbori danes še predstavitve kandidatov za ministra za zdravje Tomaža Gantarja, za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonka Černača, za ministra za kulturo Vaska Simonitija in za ministrico brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu Helene Jaklitsch, piše STA.

Vlada potrjena v tednu po vložitvi predloga ministrske ekipe

Začetek zaslišanja Jaklitscheve je napovedan za 16. uro, poltretjo uro pozneje pa se bo začela seja DZ, na kateri bodo poslanci odločali o listi ministrskih kandidatov. Kakšnih presenečenj pri glasovanju ne gre pričakovati, Janšo je namreč prejšnji teden na glasovanju za predsednika vlade podprlo 52 poslancev.

Tako bo nova vlada potrjena že v tednu po vložitvi predloga ministrske ekipe v DZ. Hitra dinamika dogajanja je posledica stanja v državi zaradi epidemije novega koronavirusa. Tudi prva seja nove vlade, ki bo sledila potrditvi ministrov v DZ, bo namenjena sprejemanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Janša je v četrtek napovedal, da bodo ustanovili krizni štab v ožji in širši sestavi, nova koalicija se strinja tudi s predlogom infektologov, da se zaustavi javno življenje v Sloveniji, še navaja STA.