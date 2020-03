Malce drugačen način varovanja pred koronavirusom #video

V Italiji je zaradi novega koronavirusa v zadnjem dnevu umrlo še 250 ljudi, so včeraj potrdile oblasti v Rimu. To je najvišje število umrlih v enem dnevu v sosednji državi, kjer je koronavirusna bolezen skupno zahtevala 1.266 življenj, poroča STA.

Tam se je življenje dobesedno ustavilo, ljudem so močno odsvetovani vsi nepotrebni stiki z drugimi, gibanje je omejeno na le najnujnejše stvari: odhod na delo in v trgovino po živila.

Nek gospod pa je tudi za nakupovanje iznašel način, kako čim bolj omejiti stik z drugimi – izdelal si je krožnik, ki mu omogoča razdaljo 1,5 metra od drugih, kar naj bi bila še varna razdalja, da se virus ne bi tako hitro širil.

Žrtve, ki so v Italiji podlegle novemu koronavirusu, so bile v povprečju stare 80 let, četrtina pa jih je žensk, so sporočile italijanske zdravstvene oblasti. Najhuje je prizadeta starostna skupina nad 70 let.

