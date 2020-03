Pretresljiva izpoved Slovenke, ki živi v Italiji #video

Razmere v Italiji, kjer zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa od danes veljajo še strožji ukrepi karantene, so izjemno resne in neprijetne za prebivalce. Ulice so prazne, trgovine in bari so zaprti. Odprte so le trgovine z življenjskimi potrebščinami, kamor spuščajo tri ali štiri kupce hkrati, je pojasnila Maja Albahari.

"Ljudje se ob srečanju na ulici držijo zase, vsi so resni in prestrašeni. Napetost je neverjetno velika. Zdi se mi, kot da živim v filmu," je ponazorila Albaharijeva.

Zdravstveni delavci izčrpani

Zdravstveni delavci so po njenih besedah izčrpani in na robu svojih moči. Delajo vse dneve, tudi več dni zapored, nekateri spijo kar na svojih delovnih mestih. Bolnišnice so prenatrpane, zmogljivosti so presežene za 700–800 odstotkov.

Albaharijeva je opozorila, da je obvladovanje širjenja okužb precej odvisno od odgovornega ravnanja prebivalcev. Slovencem je zato svetovala, naj se zadržujejo doma. "Če bi se Italijani hitro in z vso resnostjo odzvali na nastale razmere in ostali doma, bi se širjenje koronavirusa zajezilo hitreje. Samo od nas je odvisno, kako hitro in kako se bo zadeva razpletla. Upoštevajte navodila in stisnite zobe. Bolje zdaj kot potem, ko bo prepozno," je prepričana Albaharijeva.

V Italiji je danes za novim koronavirusom umrlo še 189 ljudi, s čimer se je skupno število žrtev povečalo na 1.016. Število okuženih se je povzpelo za 2.651 oseb na skupno 15.113. Po podatkih italijanske civilne zaščite je število bolnikov na intenzivni negi naraslo s sredinih 1.028 na 1.153.