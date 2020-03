Z vročino so želeli vstopiti v trgovino. "To žal ne gre." #video

Za prostovoljci Rdečega križa na mejnem prehodu Vrtojba je dokaj mirna noč. Zvečer so ugotovili povišano telesno temperaturo ali kakšne druge sumljive znake pri sedmih potnikih, ki so se zato morali vrniti v Italijo. Ponoči takšnih primerov ni bilo, je povedala sekretarka območne organizacije Rdečega križa v Novi Gorici Neli Skočaj.

"Druga izmena, ki je bila ponoči, je bila dokaj mirna. Veliko je bilo tranzitnih potnikov. Pri nobenem od teh, ki so bili pregledani, ni bilo zaznanih povišane temperature ali kakšnih drugih znakov obolenja, tako da so ponoči vsi tisti, ki so prišli, tudi prečkali mejo. Smo pa v večernih ura, tam do 23. ure, pri sedmih potnikih ugotovili povišano temperaturo ali kakšne druge znake. Ti so se morali obrniti in vrniti," je povedala po poročanju STA.

Z vročino so želeli v trgovino. "To žal ne gre."

Večinoma je šlo za potnike s tujimi registrskimi tablicami, predvsem iz Romunije in Italije. "Nekaj smo jih morali zavrniti, ker so prišli z vročino in želeli v trgovino. To žal ne gre. Ukrepe je treba spoštovati. Če človek opazi pri sebi kakšne takšne znake, zdaj ni primeren čas, da potuje in s tem ogroža tudi druge," je po pisanju STA dodala Skočajeva. Po njenih besedah so prostovoljci Rdečega križa in policisti, ki so v torek začeli pregledovati potnike na mejnem prehodu, ustrezno zaščiteni. "Prav je, da se vsi držimo varnostnih ukrepov," je dejala.

V večernih urah je bil promet na mejnem prehodu Vrtojbi gost. "Ponoči je bilo več tranzita, torej tovornjakov in kombijev, nekaj tudi osebnih avtomobilov. Danes v jutranjih urah od 6. ure je spet več osebnih avtomobilov," je pojasnila sekretarka. Po njenih besedah je policija tista, ki odredi, koga naj pregledajo. "Tiste pregledamo in nato policiji nazaj posredujemo informacijo, ali so primerni za nadaljevanje poti ali se morajo vrniti v Italijo," je povedala po pisanju STA.

Zagotavljajo nadzor 24 ur na dan, v treh izmenah, v vsaki izmeni sta dva prostovoljca. "Imamo kar nekaj ekip prve pomoči, tako da bodo imeli vsi čas, da si bodo vmes odpočili in se naspali. Na prvem mestu je varnost prostovoljcev. Morajo biti spočiti in pripravljeni, zato bomo poskrbeli in jih ustrezno rotirali na teh izmenah," je dodala Skočajeva po pisanju STA.

Kdo lahko vstopi v Slovenijo?

Skladno z odredbo ministra za zdravje se vstop v Slovenijo dovoli posamezniku, ki ni slovenski državljan oziroma v Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži dokazilo o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost koronavirusa, s katerim izkaže negativen izvid.

Če posameznik tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in tovorni promet, še poroča STA.