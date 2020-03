Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sosednji Italiji, kjer je žarišče koronavirusa v Evropi, je okuženih več kot dvanajst tisoč ljudi, umrlo pa jih je več kot 820.

Slovenija, kjer je trenutno potrjenih okužb 57, je zato sprejela odredbo o omejitvi vstopa v državo iz Italije. Ta je začela veljati ob 18. uri in ne velja za slovenske državljane. Ti bodo torej lahko vstopili v Slovenijo. Prav tako odredba ne velja za tovorni promet.

Vstop v Slovenijo je od zdaj mogoč samo na šestih mejnih prehodih pod posebnimi pogoji, ki jih določa odredba. Posnetki in fotografije v članku so z mejnega prehoda Škofije.

Kaj točno določa odredba:

1. Vzpostavi se šest kontrolnih točk na mejnem območju na cestnih povezavah z Republiko Italijo, in sicer: 1. Rateče, 2. Robič, 3. Vrtojba, 4. Fernetiči, 5. Škofije, 6. Krvavi potok.

2. Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Italijo.

3. Vlakovni potniški promet med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo se ne izvaja.

4. Vstop v RS se dovoli posamezniku, ki ni slovenski državljan oziroma v RS nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku.

5. Dokazilo o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19), ne sme biti starejše od treh dni.

6. Če posameznik dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če: je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

7. Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorni promet.

8. To odredbo izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.

Takšno je stanje na mejnem prehodu Škofije. Foto: Domen Anderle

Na vseh šestih mejnih prehodih so že ekipe policije in na petih točkah od šestih so tudi že ekipe zdravstvenih delavcev. Na zadnji, najbolj oddaljeni, Robič, pa je ekipa že na poti, je sporočila vlada.

Foto: Vlada RS

