Slovenija danes za potnike zapira mejo z Italijo

V Sloveniji imamo za zdaj 34 primerov okuženih z novim koronavirusom. Precej huje je v Italiji, kjer so okužbo potrdili že pri več kot deset tisoč ljudeh, več kot 630 ljudi je umrlo. Da bi zajezili širjenje okužbe, je italijanska vlada za celotno državo razglasila karanteno, vendar so Italijani kljub temu na vzhodu države še vedno zahajali v Slovenijo. Slovenska vlada se je zato odločila, da zapre mejo in tako zmanjša tveganje za širjenje bolezni covid-19 pri nas.

Tuji državljani bodo morali imeti potrdilo o negativnem testu

Sprejeli smo sklep o izvajanju kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo. Tujemu državljanu, ki ne bo imel potrdila o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), se bo lahko prepovedal vstop na območje Slovenije. Kontrola vstopa se ne bo izvajala za tovorni promet," je vlada ponoči sporočila na Twitterju.

Za tovorni promet kontrole ne bo

Slovenija bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte z Italijo preverjala, ali imajo potniki iz Italije potrdilo o negativnem izvidu. Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti starejše od treh dni. Tisti, ki potrdila ne bodo imeli, jim bodo lahko organi prepovedali vstop v Slovenijo. Se pa kontrola vstopa ne bo izvajala za tovorni promet.

Minister za zdravje bo za podrobnejšo izvedbo sklepa izdal odredbo, v kateri bo med drugim opredeljena tudi ura, kdaj se bo kontrola vstopa začela izvajati, so še dodali na Uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Ministrstvo svetuje Slovencem, naj se vrnejo iz Italije

Zunanje ministrstvo slovenskim državljanom, ki so še v Italiji, svetuje, da se vrnejo domov. "Tistim, ki se odpravljate domov, svetujemo da to opravite na varen način z uporabo komercialnih prevoznih sredstev. Priporočamo vam, da pri načrtovanju poti spremljate razvoj širjenja virusa in njegove prisotnosti po območjih," so zapisali na spletni strani ministrstva.

Poteza Slovenije in Avstrije, ki prav tako zapira mejo z Italijo, sta sicer po mnenju francoskega predsednika Emmanuela Macrona slabi.