Slovenija bo zaprla mejo z Italijo za potniški promet, za tovorni promet meja ostaja odprta. Premier v odhodu Marjan Šarec je na Twitterju zapisal, da je ministrstvu za zdravje in ministrstvu za notranje zadeve naročil, da Slovenija sledi Avstriji in zapre mejo z Italijo.

Kot so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade, ukrep zaprtja meje za tovorni promet ne bo veljal. Podrobnosti naj bi Šarec pojasnil na popoldanski novinarski konferenci, še piše STA.

Zunanje ministrstvo medtem slovenskim državljanom, ki so še v Italiji, svetuje, da se na varen način in v lastni organizaciji potovanja vrnejo v domovino, so zapisali na Twitterju. Ob vstopu v Slovenijo naj dosledno upoštevajo navodila in nasvete Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstva za zdravje, so še dodali.

Italija - žarišče novega koronavirusa v Evropi

V Italiji je žarišče novega koronavirusa v Evropi. Od danes velja karantena za celotno državo, ki naj bi trajala 15 do 20 dni. Prebivalci se bodo lahko po državi gibali le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov.

V naši zahodni sosedi se je okužilo skoraj osem tisoč ljudi, umrlo jih je več kot 460. To je največ smrtnih žrtev zunaj Kitajske, kjer je virus izbruhnil in je do zdaj umrlo že več kot 3.100 ljudi.

Avstrija je vstop v državo iz Italije prepovedala danes.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko vsak dan med 8. in 20. uro dobite informacije o koronavirusu.