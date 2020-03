Avstrija prepovedala vstop Italijanom v državo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav tako so avstrijske oblasti odpovedale vse letalske polete v severnoitalijanska mesta Benetke, Milano in Bologno ter nočne hitre vlake v Milano in Benetke, piše STA.

Kot je zunanje ministrstvo objavilo na svoji spletni strani, velja za Italijo najvišja, šesta stopnja, varnostnega opozorila pred potovanji. Odločitev Dunaja sledi odločitvi italijanske vlade, da na celotno državo razširi rdeče območje, kar pomeni prepoved vstopa in izstopa iz države ter omejitev svobode gibanja.

Vrata univerz ter visokih šol bodo od ponedeljka zaprta

Avstrijska vlada je nato danes sprejela vrsto ukrepov za zajezitev okužb, ki bodo v prihodnjih tednih zelo vplivali na javno življenje v Avstriji. Vse do 3. aprila so tako med drugim prepovedane večje prireditve, vključno z demonstracijami. Ukrep velja za vse prireditve na prostem z več kot 500 udeleženci ter prireditve v zaprtih prostorih z več kot sto ljudmi.

Vrata univerz ter visokih šol bodo od ponedeljka prihodnji teden zaprta.

Dovoljena bodo potovanja preko Avstrije brez postanka

Uvedli so tudi prepoved vstopa v državo iz Italije; izjema so avstrijski državljani, ki se vračajo v domovino, ter osebe z zdravniškim potrdilom. Vsi Avstrijci, ki se bodo vrnili iz Italije, bodo morali ob prihodu v domovino v 14-dnevno karanteno. Dovoljena bodo potovanja preko Avstrije, ob pogoju brez postanka v državi, piše STA.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ob tem sodržavljane pozval, naj prispevajo v boju proti novemu koronavirusu po svojih močeh. Mlajše osebe naj bi tako z omejitvijo družbenih stikov poskrbele za zaščito starejših. Podjetja naj bi v največji možni meri omogočila delo od doma.

Ne moremo preprečiti, da se koronavirus ne bi širil v Evropi, lahko pa ga omejimo, je ob tem dejal Kurz, piše STA.

V Avstriji so doslej za okužbo z novim virusom testirali 5026 ljudi. Od tega so okužbo potrdili pri 157 osebah. Med njimi je tudi vnuk zadnjega avstrijskega cesarja Karl Habsburg. Trenutno je v karanteni na svojem domu v Spodnji Avstriji. Za dnevnik Kleine Zeitung je 59-letnik dejal, da se počuti dobro.

Pojasnil je, da je imel pred več kot tednom dni gripi podobne bolezenske znake. "Menil sem, da gre za običajno gripo. Ko me je poklical prijatelj, da so na nekem kongresu v Švici pri njem potrdili okužbo, sem se tudi sam testiral," je še dejal. Dodal je, da je od četrtka v strogi izolaciji in nima nobenega neposrednega stika s svojimi družinskimi člani, še piše STA.