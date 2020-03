Novi podatki: okuženih je 31 ljudi

V Sloveniji so do 13. ure zabeležili 31 okuženih ljudi, testirali so jih 1.643.

V Sloveniji imamo do 13. ure 31 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, so sporočili na novinarski konferenci o aktualnem stanju. Infektologinja Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da se s takšno boleznijo še ni srečala.

Na konferenci so sodelovali Aleš Šabeder, minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica klinike za infekcijske bolezni UKC Ljubljana in epidemiologinja z NIJZ Eva Grilc.

Kot je povedala Eva Grilc, so v Sloveniji do 13. ure zabeležili 31 okuženih ljudi, testirali so jih 1.643. Med okuženimi je tudi zdravnik iz UKC Ljubljana, ki pa je bil pravočasno umaknjen z delovnega mesta in tako ni bil v stiku z bolniki, ko je zbolel.

Še vedno se je večina obolelih okužila v tujini. Sekundarnih primerov, torej primerov, ko so se posamezniki okužili v Sloveniji, je trenutno 14, a se to lahko hitro spremeni, je povedala. Dobra novica pa je, da vsi ti vedo, od koga so se nalezli, torej ni šlo za naključno okužbo.

Tudi zdravniki kličejo na urgentno številko

Trenutno poteka popis kontaktov, ki so jih imeli oboleli. Šabeder je povedal, da so imeli več kot 700 klicev na urgentno številko 080 14 04, ki so jo vzpostavili včeraj. A kot je dodal, na telefonsko številko kličejo tudi številni zdravniki in pediatri. Te je Šabeder pozval, naj ne zasedajo linije in naj se obrnejo na pristojne.

Pogrebi in poroke dovoljeni

Šabeder je še pojasnil, da ukrep prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih prostorih za več kot sto ljudi ne velja za pogrebe, poroke, nakupovalna središča, manjše lokale in verske obrede, velja pa za kinodvorane. Ukrep je sicer začel veljati opolnoči.

Kot je še pojasnil, bodo na meji z Italijo vzpostavili ad hoc kontrolne točke na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. Skupaj z notranjim ministrstvom, civilno zaščito in Rdečim križem Slovenije so sestavili delovno skupino, ki bo pripravila ukrepe na meji.

Kot je še dodal, bodo v prihodnjih dneh gospodinjstva dobila letak z navodili, kako ravnati. Šabeder je ob zadnjih dogodkih v Kopru pozval prebivalce, naj ne prihajajo v bolnišnice, če imajo simptome.

Pet oseb že domov

Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je bilo danes hospitaliziranih 18 primerov, od tega jih gre pet že danes domov, a bodo še naprej pod strogim zdravniškim nadzorom. Ostali so vsi stabilni. Tudi Lejko Zupančeva je pozvala prebivalce, naj se držijo navodil in naj ne hodijo brez napovedi v bolnišnice, ampak naj pokličejo svojega zdravnika, ki jih bo napotil na eno od vstopnih točk.

Kot je dodala, se s takšno boleznijo še ni srečala, čeprav je infektologinja že vrsto let. Domneva, da bo ta virus ostal tudi v naslednji sezoni. Kot je poudarila, je izredno učinkovit ukrep temeljito umivanje rok in izogibanje situacijam, kjer bi lahko kdo kihnil ali zakašljal v nas.

