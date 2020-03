Koronavirus se širi tudi po Balkanu

Severna Makedonija: okužena tudi zdravnica dermatološke klinike

V Severni Makedoniji so doslej potrdili sedem primerov okužbe z novim koronavirusom. V Severni Makedoniji je okužena tudi direktorica dermatološke univerzitetne klinike v Skopju Nina Caca Biljanovska, ki se je pred tednom dni vrnila iz Italije. O tem ni obvestila oblasti, niti se ni testirala na koronavirus, ampak je odšla na delo in konec minulega tedna predavala na simpoziju v Skopju, ki se ga je udeležilo več kot 100 zdravnikov iz več držav. Vse zdravnike so seznanili z razmerami, poroča STA.

Kliniko so zaprli za 14 dni, vseh 64 zaposlenih in 24 bolnikov pa je na svojih domovih v samoizolaciji, je v ponedeljek zvečer še sporočil minister za zdravje Venko Filipče. Dodal je, da bodo direktorico suspendirali. Opozoril je, da bodo odgovarjali vsi, ki ne bodo spoštovali priporočil in ukrepov zdravstvenih oblasti. Začasno bodo preventivno zaprli tudi kliniko za dermatologijo v Štipu, saj so se vsi tamkajšnji zaposleni udeležili omenjenega seminarja. Okužbe so potrdili tudi pri treh članih družine zakoncev, pri katerih so pred tem potrdili okužbo, še piše STA.

V BiH pet okuženih

V Bosni in Hercegovini so potrdili skupno pet okužb. Prvi primer okužbe so potrdili v bošnjaško-hrvaški entiteti Federaciji BiH, že skupno štiri pa v Republiki Srbski. Zadnji primer je ženska iz Zenice, ki se je pred tednom dni vrnila s severa Italije. Okužbo so potrdili, potem ko je bila teden dni v karanteni. V Federaciji BiH so že uvedli več ukrepov, med drugim prepoved obiskov v bolnišnicah in večjih zborovanj. Prva dva primera okužbe so v BiH potrdili pri očetu, ki dela v Italiji, in njegovem sinu iz Banjaluke, ter moškem, ki se je peljal v avtomobilu z očetom. Okužbo so nato potrdili pri njegovi hčerki, še piše STA.

V Srbiji potrdili nove primere okužbe z novim koronavirusom

V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili tri nove primere okužbe z novim koronavirusom, s čimer imajo v državi zdaj štiri primere. Med njimi so najmanj en državljan Kitajske in dve dekleti, ki sta bili v stiku z okuženo osebo. Za zdaj so testirali nekaj več kot 100 oseb.

Foto: Getty Images

V državi je v ponedeljek stopila v veljavo prepoved srednješolskih in študentskih potovanj v tujino. Omejitev ali prepovedi večjih dogodkov za zdaj še ni. Je pa srbski predsednik Aleksandar Vučić v ponedeljek napovedal prepoved vstopa v državo vsem, ki bodo prišli iz določenih držav ali z območij, kjer je virus bolj razširjen. Med drugim bi to vključevalo severno Italijo, dele Švice, Južno Korejo, Iran in nekatere dele Kitajske. Prepričan je, da bo število okuženih še naraslo, in zato pripravljajo dodatne ukrepe. Vlada jih danes že obravnava, piše STA.

Grke skrbi, da bi se virus razširil v migrantska taborišča

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so odkrili tudi pri 40-letni ženski na grškem otoku Lezbos. Ženska je pred kratkim obiskala Egipt in Izrael. Med zdravniki na Lezbosu že vlada zaskrbljenost, da bi se virus lahko začel širiti med migranti, ki so nameščeni na tem otoku na vzhodu Grčije. Samo v prejšnjem tednu je na grške otoke prišlo več kot 1.700 novih migrantov, večinoma na Lezbos.

Foto: Reuters

Na Lezbosu je nameščenih okoli 19 tisoč prosilcev za azil. Nameščeni so v sprejemnem centru Moria, ki naj bi sprejel največ tri tisoč ljudi. V vsej Grčiji so sicer v ponedeljek odkrili 11 novih primerov okužbe, skupno pa jih imajo zdaj 84. Večina jih je iz skupine romarjev, ki so konec februarja obiskali Egipt in Izrael in so potovali na istem avtobusu, še piše STA.

Med okuženimi tudi vnuk zadnjega avstrijskega cesarja

V Avstriji so doslej za okužbo z novim virusom testirali 5.026 ljudi. Od tega so okužbo potrdili pri 157 osebah. Med njimi je tudi vnuk zadnjega avstrijskega cesarja Karl Habsburg. Trenutno je v karanteni na svojem domu v Spodnji Avstriji. Za dnevnik Kleine Zeitung je 59-letnik dejal, da se počuti dobro, piše STA.

Vse več držav s prvimi primeri koronavirusa Število držav, v katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, se povečuje. Prve primere so namreč potrdili v Panami, Mongoliji in Burkina Fasu. Skupaj je virus dosegel že več kot 110 držav.

Preberite še: