V Italiji je žarišče novega koronavirusa Evropi. Od danes velja karantena za celotno državo, ki naj bi trajala 15 do 20 dni. Prebivalci se bodo lahko po državi gibali le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov.

Na mejah bo Italija izvajala nadzore vstopov. Prav tako so zaprli vsa smučišča.

V naši zahodni sosedi se je okužilo skoraj osem tisoč ljudi, umrlo jih je več kot 460. To je največ smrtnih žrtev zunaj Kitajske, kjer je virus izbruhnil in je do zdaj umrlo že več kot 3.100 ljudi.

Naš sogovornik, Slovenec Mirko Colleoni, živi v Veroni. Z njim smo se pogovarjali včeraj popoldne, ko še niso razglasili karantene za celotno državo.

Kavarne skoraj prazne

Kot nam je povedal, je v Veroni zaradi koronavirusa precej manj ljudi. Meni, da je na ulicah do 60 odstotkov manj sprehajalcev, velik del zaradi turistov, ki jih skoraj ni več. Tudi kavarne in restavracije, ki jih morajo po odloku vlade zapreti ob 18. uri, so skoraj prazne.

Zaloge dovolj, v trgovinah med ljudmi meter razlike

V trgovinah je zaloge dovolj, le sredstev za umivanje rok primanjkuje, pravi. V trgovinah je manj ljudi, ti pa precej več nakupujejo in si delajo zaloge. "Predvsem starejši so v paniki in nakupujejo ogromne količine živil," pravi Colleoni, ki sam sicer ne vidi potrebe, da bi si naredil zalogo živil, saj meni, so trgovine dobro založene.

V trgovinah se sicer držijo strogih pravil, ki velevajo, da v vrsti stojijo najmanj en meter drug od drugega. Poleg tega so prodajalke od kupcev ločene s pleksi steklom, nam je povedal.

Kot je še dodal, so ljudje spremenili svoje navade. Bolj si umivajo roke in tudi sicer bolj skrbijo za higieno. "Poljubljanja in rokovanja ni več," pravi in dodaja, da se nekateri "rokujejo" kar z nogami.

Kot nam je povedal 54-letni komercialist, tudi sicer Italijani upoštevajo navodila vlade o preventivnem ravnanju. "Pred vsakimi oglasi na televiziji so opozorila, naj se ne rokujemo in naj si umivamo roke," poudarja Colleoni.

Kot pravi, se sicer življenje ni tako zelo spremenilo, med ljudmi pa opaža kar veliko panike. "Nedavno sem videl gospo, ki je zakašljala. Vsi so jo grdo pogledali, češ ta je kužna," nam je povedal.

Colleoni dela kot komercialist in zdaj strank ne obiskuje več osebno, ampak dela prek računalnika. Kot je dejal, bo gospodarstvo utrpelo veliko škode, če bo to trajalo še mesec ali dva.

Težave v zdravstvu

Colleoni še opaža, da imajo v italijanskih bolnišnicah velike kadrovske težave, saj zdravniki in preostali zdravstveni delavci delajo po cele dneve. Zato bodo zdaj zaposlili 20 tisoč novih zdravstvenih delavcev. Težave so tudi v urgentnih centrih, saj so jih ljudje v paniki obiskovali, tudi če so se le malce slabo počutili, pravi. Zato je bila tam velika gneča in so obremenili sistem.

Pristojni zato zdaj pozivajo državljane, da naj ne obiskujejo urgentnih centrov, če se samo slabo počutijo, ampak naj pokličejo svojega zdravnika, ki jim bo dal napotke, nam je še povedal Colleoni.

