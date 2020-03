Koronavirus sprožil upor italijanskih zapornikov: v spopadih več mrtvih #foto

V več italijanskih zaporih je v nedeljo popoldne prišlo do upora zapornikov zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. V zaporu v Modeni so pri tem trije zaporniki umrli, še dva pa sta v kritičnem stanju. Tam sta bila poškodovana tudi dva paznika.

Italijanske oblasti so v zaporih z namenom preprečitve širjenja novega koronavirusa omejile obiske, zaradi česar so izbruhnili upori, piše STA.

Za talce vzeli paznike

V zaporu v Modeni so pri tem umrli trije zaporniki, še dva pa sta v kritičnem stanju v bolnišnici, poroča rimski časnik La Repubblica. Tam naj bi bila poškodovana tudi dva paznika, še dvajset uslužbencev pa je moralo zapustiti zapor. Po navedbah sindikata paznikov Seppe so po uporu okoli 80 zapornikov premestili v druge zapore.

Do upora zapornikov je prišlo tudi v zaporu v mestu Pavia južno od Milana, kjer naj bi zaporniki za nekaj časa za talca vzeli dva paznika. Zaporniki so vzeli ključe in izpustili druge zapornike. V zaporu v mestu Frosinone južno od Rima pa se je okoli 100 zapornikov zabarikadiralo v del zapora. Tja so poklicali policijo, da je pomagala pri vzpostavitvi reda.

Zaradi ukrepov so se pred zaporom Poggioreale v Neaplju zbrali tudi sorodniki zapornikov.

Upori so izbruhnili tudi v nekaterih drugih zaporih po Italiji, med drugim tudi v Bariju, Firencah in Genovi. Pred nekaterimi zapori so se na protestih zbrali svojci zapornikov.

V Italiji so zabeležili največ smrtnih žrtev novega koronavirusa izven Kitajske, in sicer 366. Okuženih je 7375 ljudi. Vlada je v nedeljo odredila karanteno za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države, ki bo trajala do 3. aprila, še navaja STA.