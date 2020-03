V ZDA 22 mrtvih in več kot 500 okuženih s koronavirusom

V ZDA so do nedelje zvečer potrdili 22 smrtnih primerov in več kot 500 okužb z novim koronavirusom, odpovedujejo koncerte, konference in druge prireditve, univerze priporočajo študentom, naj ne hodijo na predavanja. Kitajska je na drugi strani v nedeljo potrdila 22 žrtev novega koronavirusa, kar je najmanj od njegovega izbruha konec lanskega leta. Potrdili so 40 novih primerov okužbe, a že drugi dan ni bilo lokalnega prenosa okužbe zunaj najbolj prizadete province Hubei.

Virus so do zdaj odkrili že v več kot polovici ameriških zveznih držav, nekatere, kot je New York, pa so razglasile tudi izredne razmere. Nazadnje v nedeljo tudi Oregon, kjer je število okužb s sobote na nedeljo naraslo s sedem na 14. Prve primere so potrdili v Virginiji in Connecticutu. Največ primerov smrti je v zvezni državi Washington, večina v domu za ostarele v predmestju Seattla, piše STA.

V samoizolaciji tudi Ted Cruz

V Teksasu in Arizoni sta se samoizolirala republikanska člana zveznega kongresa. Teksaški senator Ted Cruz in kongresnik iz Arizone slovenskega rodu Paul Gosar sta si določila 14 dni karantene na domu, ker sta konec februarja prišla v stik z okuženim moškim na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) v Marylandu. Na konferenci sta bila tudi predsednik ZDA Donald Trump in podpredsednik Mike Pence, vendar Bela hiša zatrjuje, da nista bila v neposrednem stiku z okuženim, poroča STA.

Trump se ne bo odpovedal zborovanjem

Trump je v soboto zatrdil, da se ne bo odpovedal svojim predvolilnim zborovanjem, na katerih se zbere po več kot deset tisoč ljudi, podobno se nadaljevanju kampanje na ta način nista odpovedala niti demokratska predsedniška kandidata Joe Biden in Bernie Sanders. Drugi je bil edini, ki je v nedeljo napovedal možnost odpovedi zborovanj, če se bo to pokazalo za potrebno. Trump ni zaskrbljen nad možnostjo okužbe zaradi udeležbe na CPAC in zagotavlja, da skupaj z vlado opravlja odlično delo, piše STA.

Vodja oddelka za nalezljive bolezni pri nacionalnih inštitutih za zdravje Anthony Fauci je v nedeljo na ameriških televizijah priporočal vsem, naj se izogibajo velikih zborovanj, starejšim in bolnim, naj ne potujejo z letali, sploh pa naj se izogibajo potovanj z ladjami za križarjenja. Priznal je, da je bilo uvodoma nekaj pomanjkljivosti pri pripravi in razdeljevanju kompletov za testiranje na virus, vendar pa naj bi imeli do danes na voljo 400 tisoč kompletov za testiranje, do konca tedna pa štiri milijone.

Okužb in smrtnih primerov bo še več

Fauci je v nasprotju s poročanjem nekaterih medijev zagotovil, da mu nihče v Trumpovi vladi ni naročil, naj ne govori o izogibanju potovanj starejšim in bolnim. Ameriški generalni kirurg, kar je poseben položaj v zvezni vladi, Jerome Adams je za CNN povedal, da bo okužb in smrtnih primerov na žalost še več. Po njegovih besedah je povprečna starost tistih, ki so zaradi okužbe in bolezni umrli, 80 let, povprečna starosti tistih, ki zaradi okužbe potrebujejo zdravniško oskrbo, pa 60 let, poroča STA.

Foto: Reuters

Tudi Pence je že v soboto starejšim in bolnim priporočil, naj ne gredo na križarke, ki so, kot kaže, leglo virusov. Še posebej je prizadeto podjetje Princess Cruises, katerega ladja Diamond Princess je bila februarja dva tedna zasidrana pred japonsko Jokohamo, zaradi česar se je okužilo 700 od 3.700 ljudi na krovu.

Ladjo Grand Princess bodo evakuirali

Pred obalo San Francisca je zaradi okužb na krovu že nekaj dni zasidrana ladja Grand Princess, zvezna vlada pa se je končno odločila, da bodo 2.400 potnikov evakuirali, 1.100 članov posadke pa bodo dali v karanteno kar na ladji, ki se bo zasidrala v Oaklandu v Kaliforniji. Prebivalce Kalifornije bodo za 14 dni dali v karanteno v vojaško oporišče pri San Franciscu, druge v oporišča v Teksasu in Georgii, tujce pa bodo pomagali spraviti domov. Kanada bo po svojih 240 državljanov poslala letalo. Ob obali Floride je zdaj zasidrana tudi Regal Princess, ki ne sme pristati, ker so pred dnevi tja preselili dva zaposlena na ladji Grand Princess in trenutno potekajo testiranja potnikov in posadke za virusom, piše STA.

Pobuda za plačano bolniško okuženim, ki so v karanteni

Voditelja kongresnih demokratov, predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi in vodja senatne manjšine Chuck Schumer, sta v nedeljo objavila zakonodajno pobudo za potrditev plačanega bolniškega dopusta vsem okuženim oziroma tistim v karantenah, večje oziroma daljše ugodnosti za brezposelne, več bonov za hrano, financiranje kosil v šolah, več zaščitne opreme za ljudi, ki so v stiku z bolnimi, preprečevanje navijanja cen in podobno. Trump in republikanci za zdaj razmišljajo o davčnih olajšavah za podjetja in posameznike, piše STA.

Kitajska z najmanj žrtvami koronavirusa od njegovega izbruha Kitajska je v nedeljo potrdila 22 žrtev novega koronavirusa, kar je najmanj od njegovega izbruha konec lanskega leta. Potrdili so 40 novih primerov okužbe, a že drugi dan ni bilo lokalnega prenosa okužbe zunaj najbolj prizadete province Hubei. V celinski Kitajski je po 22 novih smrtnih žrtvah covid-19 zahteval skupno 3.119 življenj, okuženih je 80.635 ljudi. Od 40 novih primerov okužb so jih 36 potrdili v mestu Wuhan, kjer je virus lani decembra izbruhnil, preostale štiri pa so uvozili iz Irana. Število na novo okuženih sicer pada že nekaj dni. Tuje tiskovne agencije poročajo tudi, da so v državi zaprli večino začasnih bolnišnic, ki so jih odprli v času izbruha. Kljub temu je neki kitajski predstavnik opozoril, da morajo ostati pazljivi in ne smejo zmanjšati previdnosti. Tudi iz Južne Koreje zadnje štiri dni poročajo o zmanjšanju števila okužb. Danes so poročali o 248 novih primerih okužbe, kar je najmanj v zadnjih dveh tednih. Skupno je okuženih 7.382 ljudi. Do zdaj je umrlo 51 ljudi, potem ko je en človek umrl v nedeljo. Južna Koreja je še vedno država z največ potrjenimi okužbami po Kitajski, a ji tesno sledi Italija. Tu so še posebej skrb vzbujajoče razmere, saj so v nedeljo zaznali rekordnih 133 novih žrtev koronavirusa v enem dnevu. S tem se je število mrtvih povzpelo na 366. Število okuženih se je v enem dnevu povečalo za 1.492, s čimer se je skupno število okužb povzpelo na 7.375, medtem ko je 622 ljudi okrevalo po okužbi. Vlada je v nedeljo odredila karanteno za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države, trajala bo do 3. aprila. (STA)

Po ameriških cerkvah so maše v nedeljo potekale brez stikov med verniki, pravoslavne cerkve so prepovedale poljubljanje ikon, katoliške so se odpovedale tradicionalnemu rokovanju za mir med mašo, ljudje so se namesto tega udarjali s komolci.

V New Yorku, kjer so do zdaj našteli 105 okužb brez smrtnega primera, imajo vozniki Uberja in podobnih podjetij na voljo razkuževalce rok, ti so tudi po zgradbah. Guverner države Andrew Cuomo, ki je pred dnevi razglasil izredne razmere, je zvezni Center za nadzor nad boleznimi iz Atlante (CDC) pozval, naj dovoli testiranja tudi zasebnim laboratorijem, da bo šlo hitreje. Župan mesta New York, kjer so našteli 13 okužb, Bill de Blasio je dejal, da so pripravljeni, ker bo okužb še več, piše STA.