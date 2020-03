Kitajska: v zadnjih 24 urah le 19 novih primerov koronavirusa

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prvič obiskal mesto Wuhan, kjer je konec decembra lani izbruhnil novi koronavirus. To je pomemben znak, da so oblasti prepričane, da imajo izbruh pod nadzorom. Tudi sicer so na Kitajskem v zadnjih 24 urah zabeležili le 19 novih primerov.

Xijev nenapovedan obisk se je zgodil po tednih stroge karantene mesta, ki je očitno pripomogla k omejitvi širjenja virusa, saj število na novo okuženih že nekaj časa upada. Predsednik je nosil masko, ko je prek videa nagovoril zdravstvene delavce in bolnike v eni od na hitro zgrajenih bolnišnic v mestu. V okviru svoje inšpekcije preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije bo Xi obiskal tudi vojsko, lokalne predstavnike, policijo, bolnike in domačine, piše STA.

Predsednik se zadnje tedne ni veliko pojavljal

Xi se od izbruha novega koronavirusa ni veliko pojavljal v javnosti in je nadzor nad odgovorom na epidemijo prepustil premierju Li Keqiangu, ki je že pred tedni obiskal Wuhan. Odkar pa število novih okužb pada, so državni mediji okrepili poročanje o domnevno pomembni vlogi, ki jo je imel Xi pri boju z izbruhom, še poroča STA.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prvič obiskal mesto Wuhan. Foto: Reuters

Po vsem svetu se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo več kot 114 tisoč ljudi, umrlo jih je več kot štiri tisoč, več kot 64 tisoč pa jih je ozdravelo. Samo na Kitajskem se je z virusom sars-cov-2 okužilo več kot 80 tisoč ljudi, umrlo pa več kot 3100.

V zadnjih 24 urah le 19 novih okužb

Že tedne pa na Kitajskem ob strogih ukrepih in karanteni opažajo upad novih okužb, v zadnjih 24 urah so namreč potrdili le 19 novih primerov, kar je najmanj od začetka objavljanja podatkov 21. januarja. Umrlo je 17 ljudi, vsi v provinci Hubei, skupno 3136, piše STA.

Žarišče izbruha se zdaj premika po svetu, najhuje je v Italiji, Južni Koreji in Iranu, kjer se je z virusom do zdaj okužilo skupno več kot 23.500 ljudi, umrlo pa več kot 700 ljudi. V Južni Koreji so danes prvič po dveh tednih zabeležili manj kot 150 novih primerov. V zadnjih 24 urah so namreč potrdili 131 novih okužb, umrli pa so trije ljudje. Skupno se je v Južni Koreji z virusom okužilo 7513 ljudi, umrlo pa 54, še poroča STA.

Preberite še: