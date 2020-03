V ZDA že 700 okuženih in 27 mrtvih zaradi koronavirusa

V ZDA so do ponedeljka zvečer potrdili skupno 708 okužb z novim koronavirusom in 27 smrtnih žrtev, 15 okuženih pa je doslej ozdravelo. S potniške ladje Grand Princess so v ponedeljek le izkrcali 2.400 potnikov, ki so bili na njej teden dni ujeti ob obali San Francisca. Izredne razmere je razglasila tudi Iowa.

Potnike z ladje za križarjenje Grand Princess, ki se je minuli teden vrnila s Havajev, so v ponedeljek zvečer izkrcali v Oaklandu. Posadka je ostala na ladji, dokler ne najdejo boljše rešitve, potnike pa bodo dali v karanteno ali pa jih v primeru potrjene okužbe z novim koronavirusom namestili v bolnišnicah. Kalifornijce bodo dali v karanteno pri San Diegu in Sacramentu, preostale v Teksasu in Georgii, tujce pa bodo peljali domov s čarterskimi letali, piše STA.

Potnikom vrnili stroške in jim podarili brezplačno križarjenje

Na ladji so testirali le 45 ljudi in odkrili 21 okužb, večinoma pri članih posadke. Podjetje Princess Cruisess bo potnikom vrnilo vse stroške in jim brezplačno omogočilo še eno križarjenje v prihodnosti. Kljub temu gre pričakovati tožbe, saj so ljudi vkrcali na isto ladjo, ki se je pred tem vrnila iz Mehike in na kateri so kasneje ugotovili 12 okužb z virusom, piše STA.

Velike težave podjetja s križarkami

Princess Cruises oziroma starševsko podjetje Carnival Corp. je v težavah, saj je bilo že februarja več tisoč ljudi ujetih na njihovi ladji Diamond Princess na Japonskem, dokler se jih 700 ni okužilo. Umrlo je šest ljudi. V nedeljo zvečer so v Port Everglades na Floridi le dovolili pristati ladji Grand Princess, ki so jo začasno blokirali. V ponedeljek pa je zaradi istega razloga pri Grand Cayman obtičala ladja Caribbean Princess. Ladja je namreč februarja predčasno prekinila križarjenje, ker se je na njej s hrano zastrupilo 299 ljudi in 22 članov posadke, še poroča STA.

Starejšim svetovali, naj se založijo s potrebščinami

Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je v ponedeljek svetoval starejšim od 60 let, naj ne potujejo in naj se založijo s potrebščinami, ker se bo položaj še poslabšal. S koronavirusom se medtem ljudje spopadajo vsak po svoje. Neka restavracija v Kaliforniji meri temperaturo strankam, v nedeljo pa so preusmerili let iz Kolorada v New Jersey, ker so sopotniki skoraj napadli potnika, ki je zaradi alergij kihal in kašljal, poroča STA.

Pregledali vse kongresnike

V kongresni ambulanti v Washingtonu so medtem pregledali vse kongresnike, ki so se udeležili konference Odbora za konservativno politično akcijo konec februarja v Marylandu (Cpac), kjer so pri eni osebi potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ugotovili so, da nihče od kongresnikov ni okužen. Kljub temu se je pet kongresnikov odločilo za samoizolacijo. V ponedeljek so v samoizolacijo odšli še trije, potem ko sta zaradi stika z okuženo osebo to v nedeljo storila kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar in senator iz Teksasa Ted Cruz, poroča STA.

V ponedeljek je to storil novi šef kabineta Bele hiše, kongresnik iz Severne Karoline Mark Meadows, pa kongresnik s Floride Matt Gaetz in kongresnik iz Georgie Doug Collins. Vsi trije so zasloveli v času ustavne obtožbe predsednika ZDA Donalda Trumpa z ognjevito obrambo predsednika. Collins se je po stiku z okuženo osebo rokoval s Trumpom, Gaetz je bil na letalu s Trumpom na poti na Florido, Meadows pa je šef kabineta, piše STA.

Trump se ni testiral

Trump na vprašanje o tem, ali se je testiral na novi koronavirus, v ponedeljek na novinarski konferenci, na kateri je zaradi koronavirusa napovedal davčne olajšave, ni hotel odgovoriti. Bela hiša je kasneje po poročanju STA sporočila, da se ni testiral, kot tudi ne podpredsednik ZDA Mike Pence.

Ukrepe proti virusu sicer sprejemajo tudi v Pentagonu, kjer so sestanke z velikim številom udeležencev razbili na več manjših, Center za tuje dopisnike v ZDA je odpovedal napovedano turnejo v Miami za pokrivanje strankarskih volitev, novinarske konference pa bodo po novem potekale po videopovezavah. Washington Post in drugi mediji so pozvali vse, ki so poročali s Cpaca, naj za nekaj časa delajo od doma, še poroča STA.